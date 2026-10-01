Приём пищи в одиночестве может изменить усвояемость глюкозы: важно, с кем ешь

Приём пищи в компании близкого человека способен снизить скачки сахара в крови и ускорять его возвращение к исходному уровню. Исследование показало: у 108 участников, евших хлеб вместе с партнёром, гликемический отклик был мягче, чем у тех, кто ел в одиночестве. Авторы связывают это с концепцией «социальной физиологии».

Ужин в одиночестве может быть сопряжён с ощущением одиночества, и отсутствие социальных связей может изменить то, как ваш организм перерабатывает пищу. Новое исследование показало, что совместный приём пищи может помочь вашему организму сбалансировать уровень сахара в крови.

В ходе экспериментов 108 участников съели чуть более 100 граммов белого пшеничного хлеба, и в течение следующих двух часов исследователи отслеживали их гликемический индекс: в одном случае участники ели хлеб самостоятельно, а в другом их сопровождал близкий человек. В случае общения в обществе уровень сахара в крови подскакивал меньше и возвращался к исходному уровню быстрее, чем в случае уединения. Авторы утверждают, что это согласуется с «устойчивым явлением», наблюдаемым у людей.

«Регулирование уровня сахара в крови зависит не только от того, что мы едим, но и от того, с кем мы едим, — объясняет исследователь Шир Ацил. — Наши отношения играют активную биологическую роль в нашем физическом благополучии».

Ацил и его коллеги утверждают, что их результаты подтверждают концепцию принципа «социальной физиологии» — биологическую основу для понимания того, как с течением времени развивались связи между нашей внутренней и внешней жизнью. Социальная физиология могла бы, по крайней мере частично, объяснить, почему мы как биологический вид заинтересованы в сотрудничестве: мы взаимозависимые организмы, которые полагаются друг на друга в целях выживания, и вы можете видеть, что это у нас в крови, даже когда мы физически не соприкасаемся.

«Мы привыкли думать о теле как об изолированной системе, которая сама себя регулирует, — объясняет Ацил. — Наши результаты показывают, что физиология человека по своей сути социальна. Близость с кем-то, кого вы любите, снижает затраты физической энергии, которые ваш организм тратит на саморегуляцию. Это даёт нам прямую метаболическую выгоду от совместного пребывания и раскрывает основную эволюционную причину, по которой люди изначально формируют связи: наши тела лучше функционируют вместе».

Исследования, проведённые на плодовых мушках, грызунах, свиньях и обезьянах, показывают, что изоляция может сокращать продолжительность жизни, подавлять иммунную систему или усиливать стрессовые реакции, но по этическим соображениям подобные эксперименты не проводятся на людях. Вместо этого исследователи используют небольшие изменения в функционировании организма в одиночку по сравнению с социальными условиями, чтобы лучше понять, как мы меняемся в присутствии других людей, и реакция на уровень глюкозы — это умный способ сделать это.

Исследования показали, что, когда мышей содержат в социальной изоляции, это изменяет выработку инсулина и ухудшает их метаболические функции, повышая риск ожирения, а у людей одиночество связано с нарушением гликемического контроля и прогнозирует развитие диабета 2-го типа.

«В то время как предыдущие работы были сосредоточены на результатах социальной изоляции, в настоящем исследовании выявлена прямая, поддающаяся количественной оценке польза социальной близости для метаболизма глюкозы», — объясняют авторы.

Каковы будут эти последствия в долгосрочной перспективе, остаётся открытым вопросом, но факты свидетельствуют о том, что люди с более прочными социальными связями здоровее, счастливее и живут дольше, и наоборот, социальная изоляция связана с нарушением обмена веществ, сердечно-сосудистыми заболеваниями, раком, замедлением заживления ран, снижением эффективности сна и смертностью.