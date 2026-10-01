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Наука 1169

Психолог объяснила всплеск энергии после стресса защитной реакцией организма

Психолог назвала внезапную активность после стресса защитным механизмом

Психолог назвала внезапную активность после стресса защитным механизмом
Фото: сгенерировано нейросетью Qwen/ Ксения Аскерова

Всплеск энергии после стрессового события является защитной реакцией организма. Об этом в комментарии информационному агентству «Вести» рассказала клинический психолог, доктор психологических наук Мария Киселёва.

«Мы должны быть готовы, что в какой-то момент произойдёт снижение активности, вплоть до полной остановки и истощения», — пояснила Мария Киселёва.

Дополнительная энергия на физиологическом уровне настраивает человека на борьбу с проблемой или бегство от неё. Организм мобилизуется для решения задачи. Это нормальный процесс. Человек тратит энергию и возвращается к обычному функционированию. Однако позднее наступает снижение активности. Некоторые люди испытывают сильное истощение. Постоянное функционирование в зоне гиперактивности невозможно. Повышенная активность иногда проявляется у людей, которые привыкли скрывать свои чувства.

Алекситимия представляет собой неспособность человека обозначить и понять собственные эмоции. При хроническом подавлении чувств переживания переходят в соматические проявления. Такое состояние часто приводит к маскированной депрессии.

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