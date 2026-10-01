Учёные назвали пользу упражнений для стареющих суставов

Специалисты из Калифорнийского университета в Сан-Диего установили, что регулярные тренировки после терапии рака молочной железы способны повысить концентрацию внимания и затормозить процессы клеточного старения.

Результаты их годового исследования, опубликованные в журнале Journal of the National Cancer Institute, базируются на данных о женщинах, завершивших основное лечение от онкологии.

В эксперименте приняли участие 253 пациентки, которых разделили на две выборки. Первая группа на протяжении двенадцати месяцев занималась по специально разработанной программе, тогда как вторая получала лишь общие рекомендации. Целью работы стало изучение влияния физической нагрузки на когнитивные способности в посттерапевтический период.

По истечении года у тренировавшихся женщин наблюдались улучшения в сфере внимания, особенно в умении фокусироваться и удерживать концентрацию при решении задач. Однако существенных сдвигов в других когнитивных сферах выявлено не было.

Отдельное внимание уделили биологическому старению, проанализировав кровь 124 участниц. Ученые оценивали эпигенетические маркеры на ДНК, позволяющие вычислить биологический возраст и скорость старения организма на молекулярном уровне. Выяснилось, что у женщин, соблюдавших программу упражнений, темпы такого старения за год оказались ниже, чем в контрольной группе. Важно отметить, что речь идет не об изменении хронологического возраста, а о замедлении клеточного старения, что подтверждается различиями в молекулярных индикаторах.

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