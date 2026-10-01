Учёные выявили главную причину смерти среди молодых мужчин

Международная группа исследователей проанализировала данные 204 стран и территорий в рамках Global Burden of Disease Study 2023. Они взяли период с 1990 по 2023 год и изучили не только количество погибших в дорожных авариях, но и то, насколько тяжёлыми были травмы.

За 33 года общий стандартизированный показатель дорожных травм уменьшился на 38,3%, а смертность от них — на 32,3%. Но в абсолютных величинах потери остаются колоссальными: в 2023 году на дорогах мира погибли примерно 1,34 млн человек, ещё свыше 50 млн получили повреждения.

Особенно сильно проблема бьёт по молодым мужчинам. В возрастной группе 20–24 лет на аварии пришлось около 20,7% всех смертей — это примерно 98 тыс. случаев. Среди мужчин от 10 до 39 лет дорожные травмы вышли на первое место среди причин смерти.

В разных странах всё активнее внедряют подходы Vision Zero и Safe System. Их логика в том, что человек за рулём или на дороге может ошибаться, и это нельзя исключить, поэтому сама транспортная система должна быть устроена так, чтобы ошибка не заканчивалась смертью или тяжёлым увечьем.

При этом в 6 государствах за минувшее десятилетие стандартизированный коэффициент смертности в результате дорожных аварий продемонстрировал статистически значимый рост. В США рост составил 13,2%, в Гане — 48,5%. Текст исследования размещён в The Lancet Public Health.

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