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Наука 3203

Учёные выявили главную причину смерти среди молодых мужчин

ДТП назвали главной причиной смерти мужчин 10–39 лет

ДТП назвали главной причиной смерти мужчин 10–39 лет

Международная группа исследователей проанализировала данные 204 стран и территорий в рамках Global Burden of Disease Study 2023. Они взяли период с 1990 по 2023 год и изучили не только количество погибших в дорожных авариях, но и то, насколько тяжёлыми были травмы.

За 33 года общий стандартизированный показатель дорожных травм уменьшился на 38,3%, а смертность от них — на 32,3%. Но в абсолютных величинах потери остаются колоссальными: в 2023 году на дорогах мира погибли примерно 1,34 млн человек, ещё свыше 50 млн получили повреждения.

Особенно сильно проблема бьёт по молодым мужчинам. В возрастной группе 20–24 лет на аварии пришлось около 20,7% всех смертей — это примерно 98 тыс. случаев. Среди мужчин от 10 до 39 лет дорожные травмы вышли на первое место среди причин смерти.

В разных странах всё активнее внедряют подходы Vision Zero и Safe System. Их логика в том, что человек за рулём или на дороге может ошибаться, и это нельзя исключить, поэтому сама транспортная система должна быть устроена так, чтобы ошибка не заканчивалась смертью или тяжёлым увечьем.

При этом в 6 государствах за минувшее десятилетие стандартизированный коэффициент смертности в результате дорожных аварий продемонстрировал статистически значимый рост. В США рост составил 13,2%, в Гане — 48,5%. Текст исследования размещён в The Lancet Public Health.

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