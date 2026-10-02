Декан экономфака МГУ: «Борьбу за левое полушарие мы проиграли искусственному интеллекту»

По словам Александра Аузана, подавляющее большинство людей при общении с ИИ деградируют: «У людей рухнуло воображение. Дети сейчас воспитываются на избыточном видеоряде. Даже в книгах. Это лишает их воображения. Например, треть студентов биологического факультета в ходе тестов не смогла вообразить свою левую руку. Борьбу за левое полушарие мы уже проиграли у ИИ. Но все-таки ещё осталось правое, отвечающее за воображение и интуицию».
Александр Аузян рассказал, что абитуриенты этого года демонстрировали способность решать задачи, которые не имели решения - но ИИ с ними «справлялся». Однако распределительные тесты впоследствии смогли решить лишь 30% поступивших студентов.
«Сильному искусственному интеллекту нужно противопоставить сильный естественный. К маю 2027 года мы введем новый пакет методик по обучению в научное пользование», - сообщил декан экономфака МГУ.