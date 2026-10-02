НЛО два дня кружил над полем в Подмосковье

Странный объект размером, по оценке очевидцев, около 20 метров два вечера подряд замечали над полем возле деревни Ожогино в Солнечногорском районе Подмосковья. Местные жители утверждают, что он бесшумно двигался над деревьями, а затем завис над полем. Об этом сообщает SHOT.

По словам очевидцев, объект светился разными цветами — белым, красным и оранжевым. Один из местных жителей рассказал, что во время полета "тарелки" прямо над ним испытал сильный страх и на какое-то время оцепенел. После того как объект исчез, это состояние прошло.

Необычное наблюдение напомнило жителям историю, которая произошла неподалеку около полувека назад. В 1975 году возле деревни Костино 18-летний художник Анатолий Малышев якобы встретил серебристый объект и трех гуманоидов.

По словам Малышева, он оказался внутри неизвестного корабля и позже рассказывал, что побывал на другой планете. История советского юноши впоследствии заинтересовала французскую прессу и попала в книгу одного из ученых.

Читайте также: Бывший президент ФИДЕ заявил о контактах с инопланетянами