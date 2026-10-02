В Тибете нашли свидетеля последнего ледникового периода

Образцы древнего льда, извлечённые из ледяной шапки на северо-западе Тибета, донесли следы последней ледниковой эпохи. Это удлиняет летопись оледенения Земли более чем на 100 000 лет. По этому показателю они считаются самыми старыми в регионе.

Специалисты сопоставили керны, добытые на плато Гулия в 1992 и 2015 годах. Кислородные изотопные профили совпали, что подтверждает надёжность заложенных в них экологических сигналов. Лонни Томпсон из Университета штата Огайо, возглавивший работу, обратил внимание: сходство данных спустя четверть века многое говорит о том, как лёд ведёт себя со временем.

Чтобы установить возраст, использовали радиоактивные изотопы — бериллий и хлор. С их помощью исследователи привязали Лешамповскую геомагнитную экскурсию, когда изменение магнитного поля Земли оставило след во льду более 41 000 лет назад. Сравнив результаты с кислородным изотопным анализом тибетских пещер, группа пришла к выводу: возраст находки в пещере Гулия может быть больше 128 000 лет. За пределами полярных областей это единственный горный ледяной керн столь почтенного возраста; данные опубликованы в Science Advances.

Ледяные керны служат важными климатическими архивами, однако для их прочтения нужна точная временная шкала. Раньше считалось, что летопись Гулия обрывается в середине голоцена, который начался почти 12 000 лет назад. Новые сведения это опровергают: некоторые ледники заметно древнее голоцена. Если бы в Тибете уцелел только голоценовый лёд, крупные щиты последнего ледникового периода не дожили бы до голоцена, но полученные данные свидетельствуют об обратном.

Рельеф Гулия, вероятно, помогает сохранять древние палеоклиматические данные. Более точная хронология ледяного покрова способна дать ответы и на более широкие вопросы — в частности, когда на планете начинались и завершались оледенения.

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