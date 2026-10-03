Археологи приблизились к разгадке тайны гробницы красавицы Нефертити

В месте захоронения фараона Тутанхамона может находиться путь к гробнице царицы Нефертити, и археологи близки к разгадке. Возможно, мы как никогда близки к разгадке 3300-летней тайны пропавшей царицы Древнего Египта.

Мир был ошеломлен, когда в 1912 году на свет появилось лицо Нефертити, напоминает News.com.au. Бюст, выполненный из светлого известняка, был потрясающе красив. Ее изысканные черты появились на обложках тысяч книг. Не говоря уже о миллионах туристических брошюр. Но мы не знаем, где было захоронено ее тело.

Британский египтолог Николас Ривз предположил, что ее гробница могла скрываться на виду, если ее поспешно переоборудовали для захоронения ее сына, мальчика–фараона Тутанхамона. Он указал на аномалии в дизайне своей гробницы, росписях и штукатурке, как на признаки того, что это имело место.

Но более чем за десять лет исследований до сих пор не удалось найти окончательных доказательств. Исследование, опубликованное на днях в периодических изданиях проекта "Царские гробницы Амарны", подливает масла в огонь ожиданий. В нем утверждается, что все имеющиеся свидетельства указывают на ряд утраченных камер за оштукатуренными стенами гробницы Тутанхамона.

“Если такое расширение в конечном итоге подтвердится, это будет не просто самым важным открытием в Долине царей со времен обнаружения гробницы Тутанхамона в 1922 году, - говорит бывший министр по делам древностей Египта и археолог из Каирского университета Айн-Шамс Мамдух Эльдамати. - Это потенциально может стать одним из самых важных археологических открытий современной эпохи”.

Священное золотое святилище, построенное для размещения его гроба, пришлось урезать, чтобы оно соответствовало его необычно маленькому помещению. Даже у его богато украшенного внешнего гроба пришлось грубо укоротить ножки, чтобы поместить его в роскошный каменный саркофаг.

Профессор Ривз, принимавший участие в новом анализе гробницы, указывает на недавно обнаруженные линии и трещины на северной стене этой погребальной камеры, а также на поспешные изменения в росписях комнаты, которые позволяют предположить, что она скрывает какую-то тайну.

“KV 62 не соответствует архитектурным канонам ни частного, ни царской памятника. Гробница Тутанхамона построена по плану царицы Восемнадцатой династии”, - пишет он в новом отчете.

У знаменитого исследователя гробницы Говарда Картера были схожие подозрения. В 1932 году он тайно провел повторное исследование гробницы. Но обнаружил только сплошную каменную стену.

“Выбор Картером места для испытаний был значительным, что отражало его понимание того, что, несмотря на уменьшение размеров, KV 62 по своей сути соответствовал королевской планировке. Это было не так, - объясняет профессор Ривз. - Если бы он узнал, что гробница была ориентирована в королевском стиле, он бы сосредоточил свое внимание на противоположном, правом конце этой стены - гораздо более перспективном участке”.

Несовпадающие швы. Необъяснимые следы от долота. Непрактичные размеры. А настенные росписи, по–видимому, были изменены, чтобы представить – и наложить - личность нового обитателя-мужчины в контексте, обычно предназначенном для женщин. Но кто был женщиной, жил в короткую, но самобытную эпоху Амарны и пользовался полным царским статусом?

“Нынешняя отделка северной стены сохраняет важные особенности первоначальной роли этой комнаты, - заключает профессор Ривз. - В нем, изображенном в более раннем стиле Амарны, исполнителем был не кто иной, как Тутанхамон в детстве, а получателем - правящая женщина с чертами лица самой Нефертити в ее давно обсуждаемом качестве предшественницы Тутанхамона ”.

“Интеграция разнообразных методологий и наборов данных позволила получить гораздо более детальное и надежное представление об истинной структуре гробницы, - пишет Эльдамати.

“Хотя расследование еще не пришло к окончательному выводу, совокупность архитектурных, декоративных и геофизических показателей убедительно свидетельствует о существовании по крайней мере еще одной камеры хранения за западной стеной Погребальной камеры и продолжения царского погребения за ее северной стеной”.

Но датчики, проникающие в грунт, - это молодая наука. И они выдали множество ложных срабатываний. Ранее в этом году научный журнал Remote Sensing отозвал исследование 2022 года, в котором утверждалось, что спутниковый радар обнаружил скрытые структуры внутри Великой пирамиды в Гизе из-за “серьезных методологических недостатков и статистических ошибок”.

Но директор проекта Эльдамати по-прежнему уверен в своих результатах.

“Остается надежда, что за стенами KV 62 в скалах Долины царей все еще может скрываться скрытый королевский памятник, способный пролить свет на одну из самых темных и противоречивых глав истории Древнего Египта”.

В 2022 году египтолог доктор Захи Хавасс объявил, что он нашел мумифицированные останки Нефертити среди груды потревоженных тел, которые были перевезены египетскими жрецами. “Я уверен, что через месяц или два я покажу мумию Нефертити”, - сказал он испанской газете El Independiente.

Он этого так и не сделал. Но его страстность помогла сохранить надежду на разгадку истории царицы-еретички. Помимо ее лица, мы относительно мало знаем о жизни Нефертити. Она была замужем за фараоном Эхнатоном. Он поверг Древний Египет в смятение, провозгласив единого верховного бога – Атона – и перенеся столицу в новое место на берегу Нила, в Амарну. Мы знаем, что она жила примерно между 1370 и 1330 годами до н.э. Ее щедро награждали громкими титулами, включая “Великая царская жена”, “Госпожа радости” и “Госпожа изящества”.

Но была ли она двоюродной сестрой своего мужа? Или иностранной принцессой? Была ли она матерью “Живого образа Атона” (впоследствии Тутанхамона – имя изменено, чтобы отразить возвращение к старому главному божеству)? Тетей? Или и тем, и другим? Действительно ли, как предполагают некоторые историки, она ненадолго сменила своего мужа и правила как фараон? Или, возможно, как регент, пока ее сын не подрос? В последние годы жизни Эхнатона рядом с ним находится соправитель, украшенный всеми традиционными (мужскими) царственными атрибутами.

Мы знаем, что в своем режиме, ориентированном на бога солнца, он спорно возвысил Нефертити до равного статуса, отмечает News.com.au. Но был ли этот царь, которого иногда изображают в интимных позах с Эхнатоном, на самом деле ее сыном? Или это был забытый сын? Археологи обнаружили имя Нефернефруатон. Было ли это имя Нефертити, адаптированное, как у Тутанхамона, после смерти ее мужа? Имя фараона Сменхкара, по-видимому, также заполняет пробел между Эхнатоном и Тутанхамоном. Но большинство фараонов брали себе новое имя, когда официально принимали на себя эту роль.

“Я действительно полагаю, что Нефертити правила Египтом в те