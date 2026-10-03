Древняя карта указала поразительное местоположение реального Эдемского сада

На карте из Библии указано очень подробное местоположение райского сада

Карта из Библии 16-го века показала потенциальное реальное местоположение Эдемского сада, что потенциально может раскрыть историческую тайну, которая веками ускользала от ученых.

“Это очень подробное описание, учитывая, когда оно было напечатано”, - воскликнула коллекционерка священных древностей, известная как Ashleys_AntiqueBibles, на своем популярном канале YouTube.

Эта Женевская библия 1599 года — так называются священные книги, изданные английскими беженцами—протестантами в Швейцарии, - содержала карту под названием “Расположение Эдемского сада”, основанную на карте, созданной протестантским реформатором Жаном Кальвином в 1554 году, пишет New York Post.

На картографическом артефакте был изображен пышный оазис, где предположительно жили первые люди, Адам и Ева, в верховьях реки Евфрат, недалеко от подножия горы Арарат на территории современной Турции. В предыдущих видеороликах ютубером высказывалось предположение, что Эдем находится под Каспийским морем.

Согласно ролику, эта карта соответствует описаниям в Книге Бытия, где говорится, что из Эдема вытекала одна река, прежде чем разветвиться на Пишон, Гихон, Тигр и Евфрат.

Реальные аналоги этого водного квартета остаются несколько туманными, подчеркивает New York Post.

Хотя ученые в целом сходятся во мнении относительно Тигра и Евфрата, отождествление Пишона и Гихона с Гангом и Нилом создает географическую загадку, поскольку эти водные пути не пересекаются, сообщает Daily Mail.

Однако Кальвин утверждал, что “верховья” на библейском наречии могут означать либо начало, либо устье реки. Это означало, что “Пишон” и "Гихон" могли просто относиться к низовьям Тигра и Евфрата, говорится в исследовании, подготовленному бывшим историком из Висконсина по имени Джастин Анжелик Уолден.

Таким образом, Эдем мог находиться в Месопотамии. К сожалению, пишет New York Post, приводя слова ютубера, Уолден отмечает, что картография Кальвина отображала только “общее местоположение" Эдема, а не его фактический периметр, что приводит нас в бешенство, оставляя нам лишь "следы" места, которое когда-то было "точно определено”.

В результате ученые предположили, что Эдемский сад мог находиться где угодно - от Южной Африки до Персидского залива или даже на северо-западе Эфиопии, у притока Голубого Нила.

На самом деле геологическое происхождение Евфрата не соответствует библейскому описанию Эдемского сада, отмечает New York Post.

Вместо этого река образовалась в результате слияния двух рек, протекавших из Турции в тогдашний засушливый Средиземноморский бассейн, между 3,6 и 1,6 миллионами лет назад.