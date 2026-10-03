Электростимуляция мозга дала быстрый эффект при тяжелой шизофрении

Короткий курс неинвазивной электростимуляции мозга позволил сильнее уменьшить симптомы шизофрении, плохо поддающейся медикаментозному лечению, чем имитация процедуры. Такой результат получили авторы небольшого рандомизированного исследования, опубликованного 3 октября в Scientific Reports.

Ученые проверяли транскраниальную стимуляцию постоянным током tDCS. При этой методике через электроды на коже головы пропускают слабый электрический ток, который должен изменять активность расположенных под ними участков мозга. Операция и имплантация электродов для этого не требуются.

В испытание первоначально включили 45 пациентов с устойчивой к лечению шизофренией. Исследование завершили 39 человек. Из них 20 получали настоящую стимуляцию, еще 19 вошли в контрольную группу с имитацией процедуры.

Все участники продолжали основное лечение. Электростимуляцию изучали именно как дополнительный метод, а не как замену антипсихотическим препаратам.

Процедуры проводили дважды в день на протяжении пяти дней подряд. Каждая полноценная сессия длилась 20 минут. Электроды располагали во фронтально-височной области, чтобы воздействовать на сети мозга, которые связывают с проявлениями шизофрении.

Контрольная процедура внешне была максимально похожа на настоящую. Ток кратковременно включали в начале и конце сеанса, создавая характерные ощущения, однако в течение большей части 20-минутной процедуры активной стимуляции не происходило. Ни пациенты, ни оценивавшие их специалисты не должны были знать, в какую группу попал конкретный участник.

До и после курса исследователи оценивали состояние пациентов с помощью шкалы PANSS, которую используют для измерения выраженности симптомов шизофрении. Она охватывает в том числе бред и галлюцинации, эмоциональное обеднение, снижение социальной активности и другие психопатологические проявления.

После пятидневного курса показатели PANSS снизились в обеих группах, однако у пациентов, получавших настоящую tDCS, уменьшение общей выраженности симптомов оказалось значительно больше. Преимущество активной стимуляции исследователи обнаружили также при отдельном анализе различных групп симптомов.

Ученые одновременно проверяли, сопровождалось ли клиническое улучшение заметными изменениями качества жизни. Первоначальный анализ указывал на положительную динамику, однако после более строгой статистической проверки убедительного преимущества настоящей стимуляции перед имитацией по этому показателю подтвердить не удалось.

Это различие важно для интерпретации результатов. Уменьшение баллов по клинической шкале еще не означает, что за пять дней человек начинает заметно лучше справляться с повседневными делами, общением и другими сферами жизни.

Авторы также пока не установили, насколько долго сохраняется обнаруженный эффект. Исследование было ориентировано на краткосрочный результат и не позволяет утверждать, что улучшение продолжается недели или месяцы после окончания курса.

Сама идея использования tDCS при шизофрении не новая. Метод ранее проверяли в том числе при стойких слуховых галлюцинациях и негативных симптомах, однако результаты разных исследований были неодинаковыми.

Новая работа также не доказывает, что пятидневная электростимуляция является готовым стандартным лечением устойчивой шизофрении. Выборка включала всего 39 пациентов, а длительное наблюдение за сохранением эффекта не проводилось.

Авторы считают полученные данные основанием для более крупных испытаний с продолжительным наблюдением. Только такие исследования смогут показать, насколько устойчив клинический эффект, каким пациентам метод помогает сильнее всего и дает ли уменьшение симптомов реальное долговременное улучшение повседневной жизни.

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