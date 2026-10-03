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Наука 2160

Историк объяснил, почему шифровку Наполеона не могли прочитать 217 лет

Историк объяснил, что ИИ помог расшифровать текст Наполеона со сложным ключом

Историк объяснил, что ИИ помог расшифровать текст Наполеона со сложным ключом
фото Matteo Nardone/Keystone Press Agency/Global Look Press

Закодированное послание Наполеона своему генералу не удавалось прочесть на протяжении 217 лет, поскольку для этого требовалось подобрать специальный ключ, а значит — совершить огромное число попыток. Об этом в комментарии ИС «Вести» рассказал кандидат исторических наук, доцент, ректор Государственного академического университета гуманитарных наук (ГАУГН) Николай Промыслов.

Ранее СМИ сообщили, что зашифрованное письмо французского императора Наполеона I (1769–1821) генералу Огюсту Фредерику Луи Мармону удалось расшифровать спустя 217 лет благодаря искусственному интеллекту. Код смог прочесть инженер по ИИ американской компании SentinelOne Картер Черч. Для расшифровки использовалась система OpenAI GPT-6 Astra: нейросеть разобрала символы за шесть часов.

Как пояснил историк, в переписке конца XVIII — начала XIX века применялось несколько принципов шифрования, наиболее распространенные из которых сводились к замене букв в слове следующими по алфавиту.

«Чтобы дешифровать такие шифры, нужно было иметь ключ. Ключ в виде какой-то книги или какого-то кодового слова. И если эта книга или кодовое слово неизвестно тому, кто пытается расшифровать послание, то расшифровать его очень сложно. Для этого нужно провести просто очень много итераций — очень много попыток по подбору вот этих самых кодовых слов. С книгами еще хуже, потому что книг очень много существует», — отметил Промыслов. 

Промыслов отметил, что искусственный интеллект способен быстро и в больших объемах выполнять повторяющиеся операции, что и позволяет решать задачи по расшифровке.

Ранее сообщалось, что мамонта собрались воскресить с помощью искусственного интеллекта. 

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