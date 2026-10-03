Историк объяснил, почему шифровку Наполеона не могли прочитать 217 лет

Закодированное послание Наполеона своему генералу не удавалось прочесть на протяжении 217 лет, поскольку для этого требовалось подобрать специальный ключ, а значит — совершить огромное число попыток. Об этом в комментарии ИС «Вести» рассказал кандидат исторических наук, доцент, ректор Государственного академического университета гуманитарных наук (ГАУГН) Николай Промыслов.

Ранее СМИ сообщили, что зашифрованное письмо французского императора Наполеона I (1769–1821) генералу Огюсту Фредерику Луи Мармону удалось расшифровать спустя 217 лет благодаря искусственному интеллекту. Код смог прочесть инженер по ИИ американской компании SentinelOne Картер Черч. Для расшифровки использовалась система OpenAI GPT-6 Astra: нейросеть разобрала символы за шесть часов.

Как пояснил историк, в переписке конца XVIII — начала XIX века применялось несколько принципов шифрования, наиболее распространенные из которых сводились к замене букв в слове следующими по алфавиту.

«Чтобы дешифровать такие шифры, нужно было иметь ключ. Ключ в виде какой-то книги или какого-то кодового слова. И если эта книга или кодовое слово неизвестно тому, кто пытается расшифровать послание, то расшифровать его очень сложно. Для этого нужно провести просто очень много итераций — очень много попыток по подбору вот этих самых кодовых слов. С книгами еще хуже, потому что книг очень много существует», — отметил Промыслов.

Промыслов отметил, что искусственный интеллект способен быстро и в больших объемах выполнять повторяющиеся операции, что и позволяет решать задачи по расшифровке.

Ранее сообщалось, что мамонта собрались воскресить с помощью искусственного интеллекта.

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