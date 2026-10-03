Мамонта собрались воскресить с помощью искусственного интеллекта

Работа над воссозданием шерстистого мамонта затянулась на несколько лет

Шерстистый мамонт будет воскрешен с помощью искусственного интеллекта, обещают ученые. Это возвращение к жизни давно вымершего доисторического млекопитающего превращается в грандиозную задачу для искусственного интеллекта.

Ученые, работающие над проблемой исчезновения шерстистого мамонта, сообщают, что проект по воскрешению древних гигантов занимает больше времени, чем ожидалось, и они полагаются на искусственный интеллект для решения проблемы 4000-летней давности.

Как напоминает New York Post, компания Colossal Biosciences, базирующаяся в Далласе (США), пытается возродить предка волосатых слонов с помощью технологии редактирования генов и ДНК, полученной из останков замороженного мамонта, найденного в Сибири в 2018 году.

В 2024 году компания прогнозировала, что всего через четыре года они будут выращивать детенышей шерстяных животных в своих лабораториях, но теперь объявила, что сроки воссоздания любимых животных отодвигаются.

”Мы думаем, что это произойдет в начале 2030-х годов", - сказал TIME генеральный директор Colossal Бен Ламм.

“У нас нет четкой даты. Не в 2036 году, но и не в 2030 году”, - сказал Бен Ламм изданию.

Компания обнаружила, что работа по редактированию генов была более сложной, чем аналогичная работа с ужасным волком, которого они воссоздавали в 2025 году.

Первоначально компания полагала, что они смогут отредактировать только около 60 генов ядра слона, чтобы превратить его в ядро мамонта, которое затем превратится в эмбрион мамонта, сообщает издание.

Теперь они полагают, что потребуется отредактировать более 150 генов, отмечает New York Post.

В ходе продолжающихся исследований была получена информация о генетическом коде слонов и мамонтов, в том числе обнаружены гены, которые могли бы контролировать размер ушей мамонта, сообщает издание.

Компании Colossal Biosciences удалось вывести семейство из 38 шерстистых мышей, которые были созданы с использованием генетического кода мамонта, отвечающего за лохматость шерсти.

Компания использует искусственный интеллект и технологию редактирования генов CRISPR во всех своих проектах, включая нелетающую птицу додо, тасманийского тигра и моа, похожего на страуса-эму.