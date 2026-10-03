NASA сообщило о переносе отстыковки Crew Dragon на 7 октября

NASA и SpaceX перенесли отстыковку корабля Crew Dragon от Международной космической станции на 7 октября, следует из сообщения американского агентства. В составе экипажа находится космонавт Роскосмоса Андрей Федяев.

На сайте NASA уточнили, что решение связано с анализом погоды и условий приводнения у побережья Калифорнии. Отстыковка миссии Crew‑12 запланирована не ранее 01:05 по времени Восточного побережья США, что соответствует 08:05 по московскому времени.

В феврале NASA сообщало, что перед стартом Crew Dragon участники миссии произнесли фразу Юрия Гагарина «Поехали!». Первым её сказал Андрей Федяев, после чего остальные члены экипажа повторили слова. Это произошло менее чем за восемь минут до запуска.

На момент публикации график возвращения экипажа остаётся актуальным, дополнительных изменений не объявлено.

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