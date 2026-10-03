Небесный каннибализм: Венеру заподозрили в поглощении собственного спутника

На днях астрофизик из Калифорнии представил новую теорию, объясняющую, почему у Венеры, планеты, больше всего похожей на Землю по размеру, массе и структуре, нет собственного спутника. Как отмечает Reuters, назовем это случаем небесного каннибализма.

Чрезвычайно низкая скорость, с которой Венера вращается вокруг своей оси, обрекла бы любой естественный спутник, который когда-то мог вращаться вокруг этой планеты, на постепенное сближение по спирали со своим родителем и, в конечном счете, на катастрофическое разрушение.

Такова теория, предложенная учеными из Калифорнийского университета в Риверсайде и опубликованная на днях в журнале Astrophysical Journal, которая знаменует собой отход от прежних объяснений того, почему Венера, вторая планета от Солнца, не имеет спутника-Луны.

”Если бы у нее была луна, а она, вероятно, когда-то была, она не смогла бы ее сохранить, - сказал агентству Рейтер астрофизик Стивен Крейн, ведущий автор исследования. - Эта луна упала бы на планету за относительно короткий промежуток времени”.

Крейн сказал, что данные компьютерных моделей, основанных на физике планет и моделирующих гравитационную механику гипотетических спутников Венеры различных размеров, показывают, что всех их ждет одна и та же участь – рано или поздно они обрушатся на свою родную планету.

По словам Крейна, такое предполагаемое событие, связанное с поглощением Луны, вероятно, произошло в течение первого миллиарда лет в истории Венеры, которая, как и вся остальная Солнечная система, существует около 4,5 миллиардов лет.

Ранее ученые предположили, что Венера, известная как “близнец” Земли, либо никогда не имела собственной луны, либо, возможно, у нее была луна, которая была уничтожена в результате мощного столкновения с другим небесным объектом, отмечает Reuters.

Исследование Калифорнийского университета в Риверсайде, посвященное динамике взаимодействия Земли и Луны, показало, что ключевым фактором является скорость вращения планеты.

По словам Крейна, в отличие от Венеры, которая совершает один оборот за 243 земных дня, что немного больше, чем ее оборот по орбите вокруг Солнца, Земля совершает оборот вокруг своей оси каждые 24 часа, что более чем в 200 раз быстрее, чем Венера.

Передача энергии из–за более быстрого вращения Земли постепенно отталкивает нашу Луну все дальше, заставляя ее удаляться от Земли со скоростью 4 сантиметра в год - это точно измерено с помощью зеркал, оставленных на поверхности Луны в 1969 году астронавтами "Аполлона-11".

Венера, третий по яркости объект на ночном небе после солнца и Луны, является важным объектом изучения для ученых, стремящихся узнать больше об истории Земли и ее будущем.

Похожая на Землю по своей скалистой структуре, но немного меньшая по размерам, Венера окутана густой токсичной атмосферой, которая создает безудержный парниковый эффект, опаляя ее поверхность при температуре до 471 градуса по Цельсию, достаточной для того, чтобы расплавить свинец.

Хотя нет никаких доказательств того, что венерианский спутник когда-либо существовал, маловероятно, что Венера в своем зачаточном состоянии каким-то образом избежала потрясающего столкновения с другой протопланетой, которая, как считается, сформировала Луну Земли, считает Крейн.

Рассвет внутренней части Солнечной системы был переполнен крупными каменистыми объектами, несущимися в космосе и сталкивающимися друг с другом, причем Венера, вероятно, получила больше небесных ударов, чем Земля, потому что Венера была ближе к Солнцу.

Ученые надеются раскрыть больше тайн Венеры с помощью двух предстоящих миссий НАСА, которые планируется запустить в конце 2020-х или начале 2030-х годов под названием DAVINCI+ и VERITAS, для изучения атмосферы и геологических особенностей планеты.