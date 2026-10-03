Падение уровня морского льда в Антарктике названо серьезной проблемой

В Антарктике уровень морского льда упал до третьего по величине за всю историю наблюдений, и ученые предупреждают о "серьезной проблеме". Уровень ледового покрытия на миллион квадратных километров ниже долгосрочного среднего значения, а глобальное потепление, вероятно, приведет к потерям.

Ученые подтвердили, что зимний уровень морского льда в Антарктиде (напомним, что в Южном полушарии недавно закончилась зима) достиг третьего самого низкого уровня за всю историю наблюдений, сократившись на миллион квадратных километров – по сравнению с долгосрочным средним показателем, пишет The Guardian.

Подтверждение этого пика означало, что за последние четыре года на Ледовом континенте было зафиксировано четыре самых низких показателя площади морского льда – жизненно важного компонента климата планеты и критически важного для морской флоры и фауны.

Спутники наблюдают за состоянием морского льда на континенте с 1979 года, и в этом году данные показали, что 14 сентября площадь морского льда достигла своего пика и составила 17,59 млн квадратных километров, что примерно на миллион квадратных километров меньше среднего максимума, или площадь, примерно вдвое превышающая площадь Испании.

Доктор Уолт Мейер, старший научный сотрудник Национального центра данных о снеге и льду при Университете Колорадо, подчеркивает, что центр не спешил объявлять максимальный уровень, поскольку на данном этапе ледового цикла на континенте существует “большая потенциальная изменчивость”. Но с 14 сентября уровень морского льда снижался, и теперь он считает, что “достигнут максимум”.

Морской лед Антарктиды ежегодно претерпевает огромные изменения: летом он тает до уровня менее 2 млн кв. км в последние месяцы февраля, а затем растет в течение зимы, достигая более 17 млн кв. км в сентябре.

Но в последние годы были побиты рекорды по малому количеству морского льда как зимой, так и летом, что вызвало опасения по поводу того, что глобальное потепление может привести к потерям.

“За последние четыре зимы наблюдался самый низкий уровень морского льда за всю историю наблюдений – это очень четкий признак того, что система изменилась, - отмечает доктор Ариан Пурич, эксперт по Южному океану из Университета Монаша в Мельбурне. - Это уже не единичное событие. Морской лед больше не покрывает ту часть океана, которая была раньше. Мы наблюдаем малую зиму за малой зимой, и это говорит о том, что морской лед ведет себя по-другому, потому что мы потеплели в нашем климате. Это проблема не будущего. Это проблема настоящего”.

В июне на Антарктическом полуострове наблюдалась сильная жара с температурой на 20 градусов выше нормы, в то время как ученые указали на участок открытого океана размером с Францию, где должен был быть лед.

В начале августа, когда морской лед должен был неуклонно расширяться, большая часть моря Амундсена к югу от Тихого океана лишилась льда.

Доктор Пурич подчеркивает, что изменения в ветрах, связанные с климатом Эль-Ниньо в тропической части Тихого океана, вероятно, сыграли свою роль в уменьшении площади морского льда в этом регионе.

Доктор Фил Рейд, который следит за условиями в Антарктике в Австралийском бюро метеорологии, сказал, что Эль-Ниньо, как правило, изменяет движение штормовых систем вокруг Антарктиды, в результате чего некоторые из них остаются в одном и том же месте, взбивая морской лед под ними. Но он сказал, что даже без Эль-Ниньо “я думаю, мы все равно оказались бы в подобном положении... и это немного сбивает с толку”.

“Атмосфера будет немного меняться, но в конце концов термодинамика победит. Если вода будет слишком теплой, морского льда будет меньше”.

Пурич отмечает, что, поскольку Антарктида вышла из состояния “полярной ночи”, морской лед отражает солнечную энергию в течение дня. Но уменьшение количества морского льда означает, что Южный океан может поглощать больше тепла.

Потеря морского льда напрямую не влияет на уровень моря, поскольку он уже был плавучим, но это может подвергнуть шельфовые ледники воздействию экстремальных океанских условий и ослабить их.

Шельфовые ледники замедляют продвижение ледников и огромного ледяного покрова континента, который потенциально может поднять уровень мирового океана на много метров, если достигнет океана.

Нестабильный морской лед не только обеспечивает среду обитания для водорослей и криля – важнейших элементов пищевой сети континента, но и вызывает опасения у других видов, включая императорских пингвинов, которые используют лед для размножения и выращивания молодняка.

Доктор Уилл Хоббс, эксперт по морскому льду в Антарктике из Университета Тасмании, констатирует, что с момента достижения своего пика в начале этого месяца морской лед в Антарктике тает “быстрее, чем обычно”.

“Возможно, нас ожидает еще одно низкое лето, и именно тогда ситуация станет по-настоящему тревожной, - сказал он, указывая на опасения по поводу воздействия на шельфовые ледники. - Насколько чувствительна глобальная климатическая система к этой потере морского льда? Мы все еще работаем над тем, чтобы подсчитать это. Но система меняется быстрее, чем мы это понимаем”.