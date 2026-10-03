Потепление может резко осложнить традиционную охоту у берегов Аляски

SR: к 2050 году лёд у Аляски может стать опасным в половину весенних дней

К 2050 году примерно половина весенних дней у северного побережья Аляски может сопровождаться потенциально опасными ледовыми условиями для охотников на гренландских китов. Главной причиной станет дальнейшее истончение морского льда, следует из нового исследования американских ученых.

Работа посвящена району города Уткиагвик на севере Аляски, где коренные жители традиционно охотятся на гренландских китов весной и осенью. Весной охотничьи группы выходят на закрепившийся у берега морской лед и используют его как площадку для передвижения и спуска лодок, указано в исследовании, опубликованном в Scientific Reports.

Авторы попытались оценить, как эти условия будут меняться в течение ближайших десятилетий. Для этого они использовали четыре набора расчетов климатической системы Земли. Модели различались разрешением, устройством и вариантами будущих климатических условий, что позволило сравнить результаты и оценить степень неопределенности.

Несмотря на различия между расчетами, все они показали одинаковое основное направление изменений. Весенний морской лед возле Уткиагвика будет становиться тоньше, а период с условиями, которые потенциально могут быть небезопасны для охоты со льда, будет увеличиваться.

По расчетам исследователей, примерно к 2050 году такие условия могут наблюдаться приблизительно в половину весенних дней, относящихся к периоду традиционной охоты.

При этом скорость изменений в разных моделях отличалась. Авторы связывают расхождения в том числе с тем, насколько подробно каждая модель описывает региональные процессы в Арктике.

Однако сама тенденция к уменьшению толщины льда сохранялась во всех сопоставимых расчетах.

Исследователи отдельно подчеркивают, что речь идет именно о потенциальной безопасности охоты со льда в конкретном районе Аляски. Полученный прогноз нельзя автоматически распространять на всю Арктику или на любые виды деятельности на морском льду.

Особое значение толщины льда связано с тем, что для традиционной весенней охоты недостаточно самого наличия ледового покрова. Он должен выдерживать людей, оборудование и перемещения охотничьих групп.

Истончение морского льда уже рассматривается как одна из серьезных проблем для прибрежных общин северной Аляски. Более тонкий и нестабильный лед может сокращать время безопасного доступа к традиционным местам охоты и усложнять передвижение.

Авторы также изучали возможные изменения осенних условий, когда охота сильнее зависит от ветра и открытой воды. Здесь результаты оказались менее однозначными. Разные расчеты давали менее устойчивую картину изменений скорости и направления ветра, поэтому влияние будущего климата на осеннюю охоту пока оценить сложнее.

Ученые считают весенний прогноз более надежным именно потому, что уменьшение толщины морского льда проявлялось устойчиво в разных наборах расчетов.

При этом исследование не предсказывает конкретные опасные дни и не означает, что к 2050 году охота станет невозможной половину весны. Речь идет о вероятном увеличении числа дней, когда характеристики льда могут выходить за пределы условий, которые исследователи считают подходящими для безопасной охоты со льда.

Авторы отмечают, что реальная безопасность будет зависеть не только от средней толщины льда, но и от трещин, движения ледовых полей, ветра, течений и местных погодных условий. Поэтому расчеты прежде всего показывают долгосрочное направление изменений, а не заменяют наблюдения непосредственно перед выходом охотников на лед.

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