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Наука 1868

Россиянин возьмет командование на МКС

Астронавт NASA передаст управление МКС российскому космонавту

Астронавт NASA передаст управление МКС российскому космонавту

Астронавт NASA Джессика Меир передаст командование Международной космической станцией (МКС) космонавту из Росиии Петру Дуброву. Об этом сообщило NASA.

Передача полномочий состоится 4 октября. Экипаж Crew-12 находится на станции с середины февраля этого года.

В состав миссии помимо Меир входят ещё один российский космонавт Андрей Федяев, американский астронавт Джек Хэтэуэй и астронавт ЕКА Софи Адено.

Планируется, что они покинут МКС на корабле Crew Dragon 5 октября. Дубров продолжит работу на станции в качестве командира.

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