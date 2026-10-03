Россиянин возьмет командование на МКС

Астронавт NASA Джессика Меир передаст командование Международной космической станцией (МКС) космонавту из Росиии Петру Дуброву. Об этом сообщило NASA.

Передача полномочий состоится 4 октября. Экипаж Crew-12 находится на станции с середины февраля этого года.

В состав миссии помимо Меир входят ещё один российский космонавт Андрей Федяев, американский астронавт Джек Хэтэуэй и астронавт ЕКА Софи Адено.

Планируется, что они покинут МКС на корабле Crew Dragon 5 октября. Дубров продолжит работу на станции в качестве командира.

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