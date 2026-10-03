Старение связали с медицинскими проблемами

По мере развития исследований в области долголетия ученые находят новые способы проверить некогда гипотетическую идею о том, что само старение может стать объектом изучения медицины. Исследователи выясняют, можно ли вместо того, чтобы ждать, пока проявятся возрастные заболевания, начать измерять биологические изменения, происходящие в организме с возрастом, и влиять на них.

Цель состоит в том, отмечает CNN, чтобы вмешаться в биологические процессы, связанные со старением, до того, как они приведут к развитию заболеваний, чтобы люди не только жили дольше, но и дольше сохраняли хорошее самочувствие, то есть увеличивали продолжительность здоровой жизни.

«У старения есть биологическая основа. Эта биологическая основа приводит к развитию заболеваний», — рассказал CNN Нир Барзилай, директор Института исследований старения при Медицинском колледже имени Альберта Эйнштейна в Нью-Йорке. Он утверждает, что вместо того, чтобы ждать, пока проявятся такие заболевания, как диабет, сердечно-сосудистые заболевания или рак, и лечить их по отдельности, медицина могла бы в перспективе воздействовать на биологические процессы, связанные со старением, которые приводят к развитию сразу нескольких заболеваний.

Дэниел Белски, доцент кафедры эпидемиологии Школы общественного здравоохранения имени Мейлмана и сотрудник Колумбийского центра изучения старения имени Роберта Н. Батлера, говорит, что эта гипотеза еще не была проверена на людях.

«Мы пока не знаем, возможно ли это на самом деле». Но у нас есть совокупность доказательств, подтверждающих, что это возможно. И теперь у нас есть возможность мобилизовать ресурсы, чтобы это проверить, — сказал Белски.

В ходе лабораторных экспериментов исследователи смогли повлиять на биологические процессы, связанные со старением, у самых разных организмов — от круглых червей до мышей. По словам Белски, лекарства, физические упражнения, ограничение потребления калорий и другие меры могут замедлить накопление клеточных изменений, связанных со старением, и тем самым продлить жизнь животных.

«Что касается людей, то у нас пока нет данных клинических исследований, подтверждающих, что можно вмешаться в биологические процессы, чтобы увеличить продолжительность здоровой жизни, — добавил он. — Но — и именно в этом, на мой взгляд, и заключается вся прелесть — мы видим, что почва для проведения таких клинических исследований на людях становится всё более благоприятной».

Учёные обращают внимание не только на хронологический возраст — количество прожитых лет, — но и на биологические показатели, отражающие процесс старения организма. Их задача — не просто измерить биологическое старение, а выявить измеримые изменения в организме, которые могут показать, как происходит этот процесс.

Один из подходов связан с эпигенетикой — изменениями в регуляции генов без изменения базовой последовательности ДНК. По словам Белски, изучая химические метки, известные как метильные группы, которые связаны с ДНК, исследователи «могут отслеживать течение времени в организме человека».

Работа Белски также связана с анализом различных типов биологических данных. В рамках проекта «Поиск биомаркеров старения путем анализа существующих исследований» ученые собирают так называемые мультиомные данные, объединяя различные уровни информации об организме, включая данные о белках, метаболитах и эпигенетических метках в лейкоцитах. Цель состоит в том, чтобы выявить биологические показатели, которые реагируют на различные вмешательства и в перспективе могут помочь исследователям оценить, как эти вмешательства влияют на биологию старения.

Однако, по словам Белски, связь между воздействием на эти биомаркеры и увеличением продолжительности здоровой жизни еще не установлена.

Сложность в том, что для проявления результатов, которые хотят получить исследователи, могут потребоваться десятилетия. По словам Белски, в рамках исследования, цель которого — выяснить, может ли вмешательство, проведенное в возрасте 40 или 50 лет, предотвратить развитие хронических заболеваний, за участниками нужно будет наблюдать в течение 20 или 30 лет.

Поэтому ученые пытаются определить, можно ли использовать биомаркеры старения для прогнозирования долгосрочных последствий для здоровья. Если будет доказано, что биомаркер достоверно предсказывает, предотвратит ли вмешательство развитие заболевания или увеличит продолжительность здоровой жизни, его можно будет использовать в качестве «суррогатной конечной точки» в клинических испытаниях — измеримого показателя, который с высокой вероятностью указывает на то, что вмешательство приведет к значимому улучшению здоровья.

По мере развития науки появляются клиники долголетия, где пациентам предлагают не только стандартные медицинские обследования, но и гораздо более широкий спектр тестов, позволяющих составить подробную картину состояния здоровья человека.

В США в 2023 году клиника Майо открыла клинику здорового долголетия, а Национальная система здравоохранения Сингапура запустила аналогичную программу, сочетающую тщательное обследование с персонализированными рекомендациями по образу жизни или медицинскими вмешательствами.

Однако по мере того, как клиники, специализирующиеся на борьбе со старением, становятся всё более распространёнными, некоторые учёные предупреждают, что эта сфера нуждается в более строгом регулировании.

Министерство здравоохранения Абу-Даби официально включило медицину долголетия в систему здравоохранения. В октябре 2024 года оно представило систему лицензирования центров медицины здорового долголетия, которая, по мнению ведомства, является первой в своём роде в мире. Она предусматривает создание отдельной клинической категории и устанавливает стандарты, которым должны соответствовать учреждения, чтобы работать в рамках этой категории.

Министерство выдало лицензию Институту здорового образа жизни Абу-Даби как первому в мире специализированному центру медицины здорового долголетия, получившему государственную аккредитацию. Аллан Бостон, главный операционный директор института, считает, что понимание процессов старения на клеточном уровне может стать революцией. «Все ваши клетки постоянно стареют. Раньше мы думали, что это просто неизбежный этап жизни. Но это не так. Теперь мы можем что-то с этим делать. Это меняет всю концепцию медицины».

“Чем больше мы понимаем активность на клеточном уровне, тем больше мы можем разрабатывать методы лечения, лекарства, другие иммунотерапевтические средства, технологии, которые могут изменить этот путь, замедлить его и даже потенциально обратить вспять”, - добавил он.

Но Бельски отмечает, что, когда дело доходит до влияния на биологию старения, люди могут предпринять множество шагов, которые не требуют передовых медицинских инноваций или посещения специализированной клиники.

“То, что, как мы знаем, работает, в той или иной форме доступно большинству из нас”, - сказал Бельски, указывая на такие вещи, как сон, физические упражнения, общение в обществе и диета.

“Это те вещи, в которых почти каждый из нас может добиться прогресса”, - добавил он. “Мы можем продлить нашу жизнь на долгие годы даже без этих новых лекарств”.