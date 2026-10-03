Технолог развеяла миф о пользе горячего чая с медом

Многие полагают, что горячий чай с добавлением меда помогает в борьбе с простудой. Однако часть полезных веществ этого продукта разрушается в результате воздействия высоких температур. Об этом в беседе с Life.ru рассказала пищевой технолог, кандидат наук Нелли Львович.

Эксперт пояснила, что при нагревании разрушается часть ферментов и нестабильных витаминов, которые содержатся в меде, например, витамин С.

«Иными словами, распадается часть тех биологически активных веществ, ради которых, собственно говоря, мед и ценится», — рассказала Львович.

Она отметила, что чай с кипятком не становится ядовитым. Оксиметилфурфурол образуется только при длительном нагреве, а не за пару минут в чашке. Тем не менее, технолог напоминает: даже если напиток не становится опасным, его биологическая ценность при контакте с кипятком заметно снижается.

Что касается пользы меда, то взрослому человеку рекомендуется употреблять примерно одну чайную ложку в день. Превышение этого количества не несет дополнительной пользы для организма, однако приводит к избыточному потреблению сахаров, которыми богат данный продукт.

«Если же вы, допустим, хотите получить именно выраженную пользу, то лучше, на мой взгляд, обратить внимание на маточное молочко, трутневое молочко или пергу. В таком случае это будет, так сказать, концентрированная польза продуктов пчеловодства», — рассказала Львович.

Ранее диетолог Антон Поляков рассказал, сколько меда можно съесть в день.

Также назван самый полезный вид меда.

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