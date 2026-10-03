Ученые готовы вмешаться в связанные со старением биологические процессы

По мере развития исследований в сфере долголетия ученые находят новаторские способы проверить некогда гипотетическую идею о том, что само старение может стать объектом изучения медицины. То есть исследователи выясняют, можно ли вместо того, чтобы ждать, пока проявятся возрастные заболевания, начать измерять биологические изменения, происходящие в организме с возрастом, и влиять на них. Цель состоит в том, чтобы вмешаться в биологические процессы, связанные со старением, до того, как они приведут к развитию заболеваний, чтобы люди не только жили дольше, но и дольше сохраняли хорошее самочувствие, то есть увеличивали продолжительность здоровой жизни. «У старения есть биологическая основа. Эта биологическая основа приводит к развитию заболеваний», — заявил CNN директор Института исследований старения при Медицинском колледже имени Альберта Эйнштейна в Нью-Йорке Нир Барзилай. По его словам, вместо того, чтобы ждать, пока проявятся такие заболевания, как диабет, сердечно-сосудистые заболевания или рак, и лечить их по отдельности, медицина могла бы в перспективе воздействовать на биологические процессы, связанные со старением, которые приводят к развитию сразу нескольких заболеваний.