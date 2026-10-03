Ученые нашли способ сделать дорожные обочины полезнее для пчел

Сокращение частоты кошения травы и более точечное применение гербицидов заметно увеличивают количество пчел и мух-журчалок на придорожных территориях. Канадские исследователи обнаружили на обочинах с менее интенсивным уходом на 45% больше опылителей и на 23% больше видов.

Исследование провела группа Университета Оттавы совместно со специалистами Agriculture and Agri-Food Canada и Канадской федерации дикой природы. Результаты опубликованы в научном журнале Insect Conservation and Diversity.

Ученые сравнили сельские придорожные участки в соседних районах вокруг Оттавы. Такое расположение позволило изучать территории со сходными природными условиями, но разными режимами ухода.

В округе Ланарк обочины косят дважды в год, а гербициды используют точечно, главным образом для борьбы с инвазивными растениями. В Оттаве и объединенных округах Лидс и Гренвилл траву могут косить до четырех раз в год, а химическую обработку проводить на большей площади.

Наблюдения продолжались два летних сезона. Исследователи собирали насекомых на 31 участке. Всего специалисты определили 3773 насекомых, относящихся к 153 видам. Среди них оказалось 100 видов пчел и 53 вида мух-журчалок, которые также играют важную роль в опылении растений.

На участках с менее интенсивным уходом ученые в среднем фиксировали около 27 видов опылителей. На традиционно обслуживаемых обочинах этот показатель составлял примерно 22 вида. При этом общее количество опылителей на участках с редким кошением оказалось выше на 45%.

Исследователей удивило, что заметного результата удалось добиться сравнительно небольшим изменением режима содержания территорий.

Речь не идет о полном отказе от кошения или борьбы с инвазивными растениями. Авторы предлагают сохранять необходимую для дорожной безопасности обработку, но проводить ее реже. Гербициды, по их мнению, целесообразно использовать точечно только там, где это действительно необходимо, вместо обработки всей придорожной полосы.

Ученые отмечают, что значение обочин для экосистем часто недооценивают. Отдельный участок может быть небольшим, однако вдоль протяженной дорожной сети совокупная площадь таких территорий становится значительной.

Еще одним преимуществом такого подхода исследователи называют отсутствие необходимости создавать новую среду обитания с нуля. Для увеличения числа опылителей достаточно изменить режим ухода за уже существующими придорожными участками.

При этом результаты относятся к конкретным районам Канады. Исследование не доказывает, что снижение частоты кошения даст точно такой же эффект на дорогах в других климатических условиях.

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