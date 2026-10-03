Ученые пересмотрели предполагаемый возраст первых животных

Первые животные могли появиться примерно 700–800 млн лет назад, показало исследование под руководством ученых Оксфордского университета. Работа в Science Advances поставила под сомнение один из аргументов, которыми ограничивали возраст появления животных.

Исследователи изучили более 140 образцов микроскопических окаменелостей из Монголии. Сохранность позволяла рассмотреть даже внутренние клетки некоторых организмов, однако достоверных останков животных среди них не обнаружили. При этом из находок в других регионах известно, что животные в ту эпоху уже существовали.

Это означает, что отсутствие животных даже в хорошо сохранившемся комплексе окаменелостей не обязательно доказывает их отсутствие на Земле.

Использовав более древние геологические ограничения для расчета «молекулярных часов», авторы сдвинули предполагаемое время появления животных примерно на 200 млн лет назад. Они подчеркивают: результат не доказывает существование животных 800 млн лет назад, а показывает неопределенность прежних оценок.

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