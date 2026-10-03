Ученые пролетели через облака над пожарами для изучения опасных гроз

NASA представило подробности воздушной экспедиции INSPYRE, посвященной грозовым облакам, возникающим над сильными природными пожарами. Такие облака способны создавать молнии, осадки и мощные ветры, которые усиливают огонь под ними.

Крупнейшие из этих образований поднимают дым на высоту 10–15 километров, вплоть до стратосферы. Там он может распространяться между континентами и сохраняться значительно дольше, чем в нижних слоях атмосферы.

В течение шести летних недель ученые выполняли исследовательские полеты над западной частью Северной Америки. Самолет Gulfstream проходил над облаками, под ними и сквозь них. Специалисты собирали частицы дыма, брали пробы газов, фотографировали ледяные кристаллы и измеряли излучение.

Другой самолет, NASA ER-2, наблюдал сверху, используя 14 приборов. Наземные группы проводили измерения с автомобилей.

Полученные данные должны помочь установить, какие сочетания силы пожара и атмосферных условий порождают такие грозы, а также улучшить прогнозы опасной погоды для пожарных.

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