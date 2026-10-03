Страна ЕС готовит переход на европейскую железнодорожную колею

Финляндия готовится начать масштабный переход от железнодорожной колеи шириной 1524 мм к европейскому стандарту 1435 мм. Первый крупный этап проекта Rail Nordica предварительно оценивается более чем в 1,5 млрд евро, а переустройство железнодорожной инфраструктуры на севере страны может потребовать около 3,2 млрд евро.

Как пишет финская газета Etelä-Suomen Sanomat, разница между двумя стандартами составляет всего 89 мм, однако технически переход потребует серьезной перестройки инфраструктуры. Если изменения в дальнейшем затронут значительную часть железнодорожной сети страны, расходы могут исчисляться десятками миллиардов евро.

Финская железнодорожная колея шириной 1524 мм исторически сформировалась в период пребывания страны в составе Российской империи. Она лишь на 4 мм шире используемого сейчас в России стандарта 1520 мм. В большинстве стран континентальной Европы применяется колея 1435 мм.

Финские власти пока не планируют одномоментно менять всю железнодорожную сеть. Основное внимание сосредоточено на севере страны, где предполагается соединить финскую инфраструктуру со шведской сетью европейского стандарта.

Проект получил название Rail Nordica. На первом этапе рассматривается создание европейской колеи от пограничного перехода Хапаранда — Торнио в направлении Кеми. В дальнейшем маршрут может быть продлен до Оулу и Рованиеми.

Правительство Финляндии ранее выделило 20 млн евро на проектирование первого этапа. Предварительная стоимость строительства линии европейского стандарта в направлении Оулу превышает 1,5 млрд евро.

При этом исследование Агентства транспортной инфраструктуры Финляндии показало, что переустройство всего рассмотренного участка северной железнодорожной сети вместе с грузовыми площадками и депо может стоить примерно 3,2 млрд евро.

Финские специалисты рассматривают несколько вариантов реализации проекта. Один из основных предполагает не демонтаж существующей широкой колеи, а строительство параллельного пути стандарта 1435 мм. На отдельных участках возможно совмещение рельсов двух стандартов.

Главным аргументом в пользу проекта власти называют не пассажирские или грузовые перевозки, а военную мобильность и безопасность снабжения. В официальном исследовании Агентства транспортной инфраструктуры отмечалось, что экономический эффект для гражданских перевозок сам по себе не оправдывает масштаб предполагаемых затрат.

Зато переход на европейскую колею позволит поездам и военным эшелонам перемещаться между Швецией и Финляндией без необходимости менять колесные пары или перегружать технику на границе.

Министр транспорта и связи Финляндии Лулу Ранне неоднократно связывала Rail Nordica с потребностями НАТО и укреплением северных транспортных коридоров. По ее словам, инфраструктура должна обеспечивать передвижение войск и техники, снабжение и эвакуацию в чрезвычайных условиях.

Финское оборонное ведомство также считает ограниченные возможности железнодорожного сообщения с соседними странами одним из препятствий для военной мобильности. Расширение сети европейского стандарта рассматривается как один из основных способов устранить эту проблему.

Одновременно Финляндия уже испытывает технические решения, которые в будущем позволят сравнительно быстро менять ширину колеи. На участке между Симо и Кеми в Лапландии оборудован примерно 600-метровый испытательный отрезок с новыми шпалами.

Их конструкция предусматривает крепления как под нынешнюю финскую колею 1524 мм, так и под европейскую 1435 мм. На нынешнем этапе сами рельсы продолжают устанавливать по действующему финскому стандарту. Задача испытаний заключается в том, чтобы проверить долговечность и эксплуатационные качества новых шпал. Это позволит при необходимости изменить положение рельсов в будущем без полной замены основания пути.

Несмотря на продвижение проекта, решения о переводе всей железнодорожной сети Финляндии на стандарт 1435 мм пока не принято. Власти сосредоточились на северных маршрутах, которые имеют наибольшее значение для сообщения со Швецией и военной логистики.

Вопрос о дальнейших изменениях железнодорожной сети страны правительство планирует рассматривать отдельно. Таким образом, речь пока идет не о немедленной ликвидации всей колеи 1524 мм, а о постепенном появлении параллельной инфраструктуры европейского стандарта прежде всего на стратегически важных северных направлениях.

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