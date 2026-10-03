Ученые проверят, скрывается ли под лунным провалом древняя лавовая труба

NASA выбрало проект GIMLI для исследования провала в районе холмов Мариуса на Луне. Ученые намерены проверить, продолжается ли видимое с поверхности отверстие в виде крупной подземной полости или лавовой трубы, которая в будущем могла бы использоваться как естественное укрытие для астронавтов.

Руководителем исследования стал заместитель директора института Натан Путциг. Работа финансируется по программе NASA PRISM, в рамках которой научные приборы доставляют на поверхность Луны коммерческие посадочные аппараты программы CLPS.

Главной целью станет провал Marius Hills Pit в одном из районов Луны с выраженными следами древней вулканической активности. Подобные отверстия ученые давно рассматривают как возможные входы в лавовые трубы, сформировавшиеся при движении расплавленной породы под поверхностью.

Орбитальные наблюдения уже указывали на возможность существования под холмами Мариуса крупных пустот, однако напрямую их наличие пока не подтверждено. Именно это должен проверить GIMLI с поверхности Луны.

Комплекс получит сразу несколько типов приборов. Подповерхностную структуру будут изучать с помощью георадара, сейсмических датчиков и гравиметра. Камеры позволят подробно снять окружающую поверхность и стенки провала.

Особую роль сыграют активные сейсмические исследования. Ученые рассчитывают создавать контролируемые сигналы и отслеживать их распространение в лунных породах. В сочетании с данными георадара и измерениями гравитационного поля это позволит определить, существует ли рядом с провалом скрытая полость.

Если лавовая труба действительно будет обнаружена, приборы помогут оценить ее приблизительные размеры и структуру. Исследователи рассчитывают установить, насколько далеко она продолжается от видимого отверстия и как устроены окружающие породы.

Интерес к подобным образованиям связан не только с геологией. Подземные пространства могут обеспечить будущим лунным экспедициям естественную защиту от ионизирующего излучения, микрометеоритов и резких перепадов температуры на поверхности Луны.

Наблюдения NASA ранее показали, что температура в затененных участках некоторых лунных провалов значительно стабильнее, чем на открытой поверхности, где в течение лунных суток происходят экстремальные перепады.

При этом участники проекта подчеркивают, что наличие большой пещеры под Marius Hills Pit пока остается гипотезой. GIMLI должен впервые проверить ее комплексом геофизических приборов непосредственно на месте.

Даже если крупной лавовой трубы обнаружить не удастся, миссия сможет дать новые сведения о происхождении самого провала. Измерения помогут изучить строение подповерхностных слоев, древние потоки лавы и вулканическую историю этого района Луны.

В проекте вместе с Planetary Science Institute участвует Honeybee Robotics, которая займется созданием части научного оборудования и интеграцией приборов на посадочный аппарат и луноход. Георадар предоставит Норвежское космическое агентство.

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