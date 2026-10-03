Ученые связали тяжелую болезнь легких с изменением вирусной среды

Тяжесть хронической обструктивной болезни легких оказалась связана с изменениями вирусного сообщества дыхательных путей. У пациентов с более выраженным заболеванием ученые обнаружили снижение разнообразия вирусов, заражающих бактерии, а во время обострений состав вирусов сильнее отклонялся от обычного состояния конкретного человека.

Исследователи проанализировали данные 98 пациентов с хронической обструктивной болезнью легких, склонных к частым обострениям. Образцы мокроты собирали в университетской больнице Саутгемптона.

Всего ученые изучили 520 образцов. Вирусные геномы удалось обнаружить в 424 из них.

Исследователей интересовали две основные группы вирусов. Первая включает вирусы, способные заражать клетки человека. Вторая представлена бактериофагами, то есть вирусами, которые поражают бактерии и могут влиять на состав микробного сообщества дыхательных путей.

Одним из наиболее заметных результатов стало подтверждение роли риновирусов. Они оказались важными возбудителями, связанными с острыми обострениями хронической обструктивной болезни легких.

При этом с утяжелением заболевания уменьшалось разнообразие бактериофагов. Чем сильнее было ограничение воздушного потока в легких, тем беднее становилось их вирусное сообщество.

Ученые также обнаружили бактериофаги, заражающие бактерии гемофильной палочки. Некоторые из этих вирусов несли гены, которые потенциально могут влиять на свойства бактерий и их взаимодействие с другими микроорганизмами.

Такие бактериофаги чаще встречались в образцах, где было повышено содержание гемофильной палочки. Исследователи считают, что это может указывать на сложную связь между вирусами и нарушением бактериального равновесия в дыхательных путях.

Еще одной особенностью стала высокая индивидуальность вирусного состава. У каждого пациента формировалось собственное относительно устойчивое вирусное сообщество, поэтому единого набора вирусов, характерного для всех больных, ученые не обнаружили.

Во время обострений это состояние заметно нарушалось. Чем тяжелее протекал эпизод ухудшения, тем сильнее вирусное сообщество отклонялось от привычной для конкретного пациента структуры.

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