Власти создали спецсовет по развитию ИИ

Премьер-министр Канады Марк Карни объявил о создании консультативного совета по использованию искусственного интеллекта (ИИ). Об этом говорится в пресс-релизе правительства.

Совет объединит государственные и частные заинтересованные стороны. Он будет консультировать правительство по вопросам развития, внедрения и безопасного использования стратегии «Искусственный интеллект для всех».

Программа ставит целью достижение дополнительного экономического роста на 200 миллиардов долларов. Также планируется создать 250 тысяч рабочих мест в сфере ИИ в течение пяти лет.

Ранее страна присоединилась к международным инициативам по безопасности технологии.

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