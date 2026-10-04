Древняя гробница в Египте скрывала погребальную элегию

Археологи обнаружили древнюю гробницу на территории археологического комплекса Бир-эль-Шагала в оазисе Дахла в Египте. Внутри находилась погребальная стела с текстом на древнегреческом языке, посвященным человеку по имени Песихтис.

Гробница была построена в форме пирамиды из кирпича-сырца и относится к римскому периоду. Предположительно, ее возвели для мужчины и его жены. К главному входу ведет лестница из 14 ступеней, а сама дверь из песчаника украшена иероглифами, погребальными заклинаниями и другими текстами.

На южной стене археологи обнаружили прямоугольную стелу с двускатным верхом и рельефом солнечного диска. На ней красными чернилами нанесены 19 строк древнегреческого текста — погребальной элегии, посвященной Песихтису. По предварительной оценке ученых, он мог занимать должность судьи. Элегия датируется концом III — началом IV века до нашей эры и свидетельствует о литературной и культурной жизни региона.

Помимо стелы, в гробнице нашли жертвенный стол из песчаника, сосуд для очищения, несколько керамических изделий и бронзовую монету с изображением римского императора Константина. Также исследователи обнаружили следы более позднего повторного использования гробницы — над входом сохранились остатки кирпичной часовни и погребального святилища.

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