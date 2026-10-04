Глава Минфина США поставил ИИ‑лидеров в один ряд с киношным каннибалом

Бессент заявил, что ответственность за безопасность ИИ лежит на разработчиках

Министр финансов США Скотт Бессент резко высказался о руководителях крупных ИИ‑компаний, которые предлагают замедлить развитие технологий. Об этом сообщает Axios, опубликовавшее интервью с главой ведомства.

Главный факт — Бессент сравнил такие заявления с поведением Ганнибала Лектера, намекая на попытку переложить ответственность. Его комментарий прозвучал на фоне дискуссий о возможном усилении контроля над разработчиками искусственного интеллекта.

В сентябре руководители нескольких ведущих компаний предупредили о риске потерять контроль над всё более мощными моделями и призвали к осторожному темпу развития. Бессент заявил, что подобные предупреждения не сопровождаются конкретными предложениями и не выглядят как проявление лидерства.

Министр дал понять, что Вашингтон не собирается отвечать на эти опасения резким ужесточением регулирования. По его словам, ответственность за безопасность новых систем должна лежать прежде всего на самих лабораториях.

Одновременно США намерены уделять больше внимания защите критически важных инфраструктур от возможных угроз, связанных с развитием ИИ.

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