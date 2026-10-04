«ИИ на СИ»: Маск призвал по-другому называть искусственный интеллект

Илон Маск выступил с предложением отказаться от термина «искусственный интеллект» в пользу обозначения «суперинтеллект». В своём посте в соцсети X предприниматель лаконично заявил: «Больше никакого ИИ. СИ (суперинтеллект) будет лучше».

Ранее президент США Дональд Трамп анонсировал подписание указа о переименовании искусственного интеллекта в суперинтеллект.

Согласно документам Белого дома, подготовленным по итогам государственного визита председателя КНР Си Цзиньпина в Вашингтон (23–25 сентября) и его переговоров с американским лидером, главы двух государств пришли к договорённости использовать термин «суперинтеллект» для описания соответствующих передовых технологий, отказавшись от устоявшегося наименования «искусственный интеллект».