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Наука 1773

На Земле началась слабая магнитная буря

Слабая магнитная буря накрыла Землю, возмущение достигло уровня G1

Слабая магнитная буря накрыла Землю, возмущение достигло уровня G1

На Земле началась магнитная буря, которая прогнозировалась ранее. Уровень возмущения геомагнитного поля достиг отметки G1. Об этом сообщили в Институте прикладной геофизики.

Это нижняя ступень пятибалльной шкалы магнитных бурь. Показатель G1 соответствует слабому возмущению, тогда как максимальному значению G5 отвечают экстремально сильные события.

При слабой буре возможны незначительные сбои в работе спутников и энергосистем, однако серьезных последствий, как правило, не ожидается. Вместе с тем повышается вероятность возникновения полярных сияний в более низких широтах, чем обычно.

Геомагнитная активность появляется тогда, когда потоки заряженных частиц, идущие от Солнца, взаимодействуют с магнитным полем Земли. Сила конкретного события зависит от характеристик солнечного ветра и ориентации межпланетного магнитного поля.

До этого ученые из Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН фиксировали необычное затишье на Солнце. С начала сентября магнитная буря была только один раз. В августе магнитные бури фиксировались четыре дня, а в марте — семь.

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