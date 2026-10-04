На Земле началась слабая магнитная буря

На Земле началась магнитная буря, которая прогнозировалась ранее. Уровень возмущения геомагнитного поля достиг отметки G1. Об этом сообщили в Институте прикладной геофизики.

Это нижняя ступень пятибалльной шкалы магнитных бурь. Показатель G1 соответствует слабому возмущению, тогда как максимальному значению G5 отвечают экстремально сильные события.

При слабой буре возможны незначительные сбои в работе спутников и энергосистем, однако серьезных последствий, как правило, не ожидается. Вместе с тем повышается вероятность возникновения полярных сияний в более низких широтах, чем обычно.

Геомагнитная активность появляется тогда, когда потоки заряженных частиц, идущие от Солнца, взаимодействуют с магнитным полем Земли. Сила конкретного события зависит от характеристик солнечного ветра и ориентации межпланетного магнитного поля.

До этого ученые из Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН фиксировали необычное затишье на Солнце. С начала сентября магнитная буря была только один раз. В августе магнитные бури фиксировались четыре дня, а в марте — семь.

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