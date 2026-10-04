Найдена гробница с фресками периода Корё

В районе Кэсона на юге КНДР археологи обнаружили гробницу с фресками времён государства Корё (918–1392 годы). Об этом проинформировало Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Находку совершили специалисты исторического факультета Университета имени Ким Ир Сена. Согласно данным ЦТАК, захоронение датируется первой половиной XI века; предположительно, в гробнице погребён военный чиновник.

Фрески хорошо сохранились: на восточной и западной стенах можно увидеть пейзажи, исполненные тушью, — на них изображены горные вершины, скалы, деревья, ручей и птицы. На южной стене запечатлены два воина, которые стоят на страже у ворот.

Отдельный научный интерес вызывает чёрная каменная плита, расположенная на северной стороне гробницы. На ней высечено свыше тысячи знаков — они размещены в 42 строках. В КНДР полагают, что эта эпитафия отражает важные сведения о разных сторонах жизни государства Корё — в том числе о политике, экономике, культуре и военном деле в период с конца X до первой половины XI века.

Как отмечает ЦТАК, до наших дней дошло лишь небольшое число гробниц с росписями той эпохи. При этом столь подробный пейзажный сюжет в подобных памятниках выявлен впервые.