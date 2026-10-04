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Наука 4483

Названо неожиданное последствие употребления колбас и выпечки

JAMA Psychiatry: Ультрапереработанная пища может привести к депрессии

JAMA Psychiatry: Ультрапереработанная пища может привести к депрессии
Сгенерировано нейросетью Qwen, Дарья Дейвальд

Человек, который регулярно ест ультрапереработанную еду, может столкнуться с депрессией. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале JAMA Psychiatry.

Ученые Калифорнийского университета в Сан-Франциско провели эксперимент: одна группа людей четыре недели питалась обычной едой, а другая ела минимум ультрапереработанной пищи, которая включала в себя промышленные снеки, колбасы и выпечку. После этого испытуемые поменялись местами. Благодаря исследованию ученые смогли выяснить, что сокращение потребления ультрапереработанных продуктов на 85% и более способствует значительному снижению симптомов депрессии и тревожных расстройств. Участники эксперимента, исключившие из рациона промышленные снеки и полуфабрикаты, продемонстрировали устойчивое улучшение психического здоровья.

Специалисты полагают, что причина кроется в кишечном воспалении. Согласно их теории, продукты глубокой переработки разрушают защитный барьер кишечника. Это провоцирует системное хроническое воспаление, которое негативно влияет на психику и может приводить к развитию депрессивных состояний. 

Ранее ученые нашли в кишечнике вещество, усилившее лечение рака в опытах. 

Также ученые выяснили простой способ увеличить пользу овощей. 

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