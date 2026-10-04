Нейросети нашли связь между селфи и отношением человека к своему телу

Фото и подписи в соцсетях помогли выявить отношение людей к своей внешности

Исследователи изучили, насколько публикации в социальных сетях могут быть связаны с удовлетворенностью человека собственной внешностью. В работе участвовали 240 человек из западных и восточноазиатских культурных групп.

Участников попросили предоставить выбранные ими фотографии и тексты из социальных сетей, а также самостоятельно оценить, насколько они довольны своим телом.

Для анализа изображений ученые использовали системы распознавания визуальных признаков, а тексты обрабатывали с помощью многоязычных языковых моделей.

Исследование показало, что совместный анализ фотографий и подписей давал более точные результаты, чем изучение только одного типа данных.

При этом у разных групп наиболее значимыми оказались разные особенности публикаций. У участников из западных стран больше информации давали выражение лица и поза человека на фотографии. У представителей восточноазиатских культур важнее оказались общий контекст снимка и особенности используемого языка.

Авторы считают, что результаты отражают различия в цифровом самопредставлении между культурными группами. При этом они подчеркивают, что такие закономерности не позволяют делать надежные выводы о психическом состоянии конкретного человека.

Исследование также не доказывает, что определенный стиль фотографий или текстов влияет на отношение к собственному телу или, наоборот, напрямую определяется им.

Ученые отдельно отмечают, что полученные данные нельзя использовать как клинический инструмент или способ диагностики по селфи.

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