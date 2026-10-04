Российский космонавт Пётр Дубров официально возглавил МКС

Российский космонавт Пётр Дубров официально стал командиром Международной космической станции, сменив на этом посту американского астронавта Джессику Меир.

«Для меня сегодня это имеет особое значение, потому что 69 лет назад был запущен первый „Спутник“», — отметил Дубров в ходе мероприятия.

Во время церемонии астронавт НАСА вручила новому руководителю символический ключ от орбитального комплекса. Дубров подчеркнул важность международного сотрудничества. Экипаж миссии SpaceX Crew-12 начнет подготовку к возвращению на Землю. Ранее в пятницу к станции пристыковался корабль Crew Dragon миссии Crew-13. В состав новой команды вошли россиянин Сергей Тетерятников, американцы Джессика Уоткинс и Люк Делани, а также канадец Джошуа Кутрик.

Первый искусственный спутник Земли был запущен Советским Союзом 4 октября 1957 года. Смена командиров на МКС происходит регулярно. Обычно полномочия переходят от представителя одного государства к представителю другого.

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