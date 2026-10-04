Ученые нашли белок, который помогает раку яичка распространяться по организму

Ученые Наньчанского университета установили роль белка KDM4A в распространении герминогенных опухолей яичка. В экспериментах уменьшение выработки этого белка заметно снижало способность опухолевых клеток перемещаться, проникать в соседние ткани и формировать метастазы.

Исследователи выяснили, что KDM4A воздействует на химические метки белков, участвующих в упаковке ДНК. В результате один из участков генетического материала становится более доступным для считывания.

Это, в свою очередь, способствует активации гена CCL3. В процессе также участвует белок STAT1, который помогает запускать соответствующий механизм внутри клетки.

Дальше включается сигнальная цепочка PI3K/AKT. Она влияет на структуры, отвечающие за прикрепление клеток к окружающим тканям, и повышает способность опухолевых клеток к инвазии.

В экспериментальной модели легочных метастазов ученые также установили, что повышенная активность KDM4A способствует появлению отдаленных опухолевых очагов.

При этом данный эффект зависел от CCL3. Когда его роль в сигнальной цепочке ограничивали, способность опухолевых клеток к распространению снижалась.

Авторы работы считают, что KDM4A может стать потенциальной мишенью для будущих противоопухолевых препаратов. Однако пока речь идет об экспериментальных данных.

Читайте также:

Забытый на 38 лет образец ДНК вывел следствие на убийцу Золотого штата

Британский экс-посол приехал в Россию спустя 20 лет и удивился увиденному

В Китае раскрыли, как Путин одной фразой ответил на выпад Эстонии

Россия удивила Китай реакцией на возможную перепродажу Турцией С-400

Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX