Ученые нашли способ заставить вирус гриппа склеиваться для замедления заражения

В Китае против гриппа испытали молекулы, которые связывают вирусы между собой

Китайские исследователи разработали новый подход к борьбе с вирусами гриппа, объединив несколько молекул противовирусного препарата с белковым фрагментом, способным связываться с вирусными частицами.

В одном из вариантов ученые использовали сразу три молекулы занамивира. В лабораторных экспериментах такая конструкция заставляла вирусные частицы объединяться в крупные скопления.

За счет этого вирусу становилось сложнее проникать в клетки. Одновременно нарушался и обратный процесс, при котором новые вирусные частицы покидают уже зараженные клетки и распространяются дальше.

Исследователи проверили и другую конструкцию на основе перамивира. Она получила обозначение Эй-Ви-Си-Пи-3.

В опытах на мышах эта разработка показала лучшие результаты по сравнению с препаратами, которые использовались для сопоставления.

Животных заражали несколькими вариантами вируса гриппа, включая штаммы H1N1, H3N2 и H5N1, а также вирус гриппа типа B.

Авторы работы считают, что объединение нескольких противовирусных молекул в одну конструкцию может одновременно усиливать связывание с вирусом и мешать сразу нескольким этапам его распространения.

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