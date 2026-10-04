Ученые вернули память больным посредством экспериментальной молекулы

Греческие исследователи под руководством Георгиоса Скретаса разрабатывают экспериментальную молекулу Эр-Эс-Кью-020, предназначенную для борьбы с патологическими изменениями тау-белка, связанными в том числе с болезнью Альцгеймера.

Как сообщает разработчик РесКью Байотек, молекула препятствует образованию опасных белковых скоплений и способна разрушать уже сформировавшиеся тау-фибриллы. В лабораторных опытах исследователи использовали в том числе патологические белковые структуры, полученные из мозга умерших пациентов, сообщает ResQBiotech.

Особенно необычные результаты получили в экспериментах на плодовых мушках. У животных предварительно развились нарушения, из-за которых они утратили способность нормально обучаться и запоминать информацию.

Как рассказал Георгиос Скретас греческому агентству АПЕ-МПЕ, после введения экспериментальной молекулы способность мушек к обучению и запоминанию восстановилась до уровня здоровых животных.

Эффект не исчезал сразу после прекращения лечения. По словам исследователя, улучшение сохранялось еще некоторое время после того, как введение вещества прекращали.

Механизм действия связан с тау-белком. При некоторых нейродегенеративных заболеваниях он может неправильно сворачиваться и формировать устойчивые скопления, нарушающие нормальную работу нервных клеток. Разработчики утверждают, что Эр-Эс-Кью-020 не только препятствует появлению подобных структур, но и способна воздействовать на уже существующие патологические фибриллы.

Самого кандидата ученые нашли при помощи специально измененных бактерий. Их превратили одновременно в небольшие фабрики по производству потенциальных молекул и в систему их отбора.

Бактерии создают множество разных соединений и одновременно позволяют проверить, способны ли они исправлять неправильное сворачивание человеческого белка. Если появляется перспективная молекула, которая воздействует на патологический процесс нужным образом, бактерия начинает светиться зеленым. Это дает исследователям сигнал, какой вариант стоит изучать дальше.

Следующим этапом должны стать опыты на мышах. Как сообщает радиостанция Афина 9,84, исследовательская группа сейчас ищет финансирование для проведения этих экспериментов.

Пока речь идет исключительно о доклинической работе. Эффективность и безопасность Эр-Эс-Кью-020 для человека не установлены, а испытания на людях еще не проводились.

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