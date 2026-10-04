Учёные приблизились к созданию очень опасных искусственных организмов

The Economist: зеркальная жизнь несет угрозу иммунной защите и экосистемам

Исследования, направленные на создание «зеркальной жизни», могут нести критические риски для иммунной защиты живых организмов и экосистем, пишет издание The Economist, призывая ввести ограничения еще до появления соответствующих технологий.

Основные опасения связаны с гипотетическими самовоспроизводящимися зеркальными бактериями. Речь идет об организмах, молекулы которых (белки и генетический материал) имеют противоположную пространственную ориентацию по сравнению с привычными биологическими структурами.

Ученые считают, что иммунные системы людей, животных и растений могут хуже распознавать и уничтожать подобные микроорганизмы, что сделает защиту и лечение невозможными.

Кроме того, зеркальные бактерии могут оказаться менее уязвимыми для вирусов и других организмов, которые обычно ограничивают распространение инфекций.

В связи с этим The Economist предлагает превентивные меры:

Ограничить международное финансирование исследований, которые непосредственно ведут к созданию зеркальных организмов, и ограничить использование искусственного интеллекта в таких работах.

При этом издание и научное сообщество, включая специалистов Института Крейга Вентера, поддерживают продолжение исследований отдельных зеркальных молекул, так как они имеют потенциал для медицины и науки.

Главное условие — эти работы не должны напрямую вести к созданию полноценных зеркальных бактерий.

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