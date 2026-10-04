Учёные установили связь между употреблением чая и кофе и плотностью костей

Учёные Университета Флиндерса в Австралии установили связь между употреблением чая или кофе и состоянием костей у пожилых женщин. Об этом сообщается в журнале Nutrients. Регулярное употребление чая повышает плотность костей. Частое употребление кофе снижает её.

«В чае есть катехины. Эти соединения могут поддерживать работу клеток, которые строят кость. А кофеин в больших количествах способен ухудшать усвоение кальция», — пояснил эпидемиолог Энву Лю.

Исследователи проанализировали данные примерно 9700 американок старше 65 лет. Наблюдение длилось около десяти лет. Плотность костной ткани бедра была выше у женщин, которые регулярно пили чай. Плотность костей снижалась у тех, кто выпивал более пяти чашек кофе в день. Остеопороз особенно опасен для пожилых женщин. После менопаузы кости слабеют. Риск переломов шейки бедра растёт. Исследование носит наблюдательный характер. Оно не доказывает прямую причинность. Участницы были в основном белыми женщинами. Выводы нужно переносить на всех с осторожностью. Речь идёт о балансе и умеренности.

Чай и кофе относятся к самым популярным напиткам в мире. Их влияние на здоровье изучают давно. Результаты исследований часто противоречат друг другу. Для здоровья костей ключевую роль играют кальций и витамин D. Также важны физическая активность и гормональный фон. Напитки выступают лишь одним из многих факторов.

Читайте также в материалах:

В России зафиксировали снижение цен на натуральный кофе;

Кофе для стран Евросоюза стал вдвое дороже.

Ваша надёжная лента новостей — «МК» в MAX.