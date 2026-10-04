Учёные выявили пять профилей активности мозга при депрессии

Исследователи Хельсинкского университета обнаружили пять разных профилей мозговой активности у людей с серьезным депрессивным расстройством.

У одних участников согласованность работы отдельных областей мозга была выше обычной, у других — ниже. Результаты показывают, что одинаковый диагноз может сопровождаться существенно различающимися биологическими изменениями.

Команда обследовала 263 человека с депрессией и 75 здоровых участников контрольной группы. Учёные использовали магнитоэнцефалографию — метод, который регистрирует слабые магнитные поля, возникающие при электрической активности мозга. Он позволяет отслеживать изменения с точностью до миллисекунд.

Выделенные группы различались и по симптомам. В одной особенно сильная согласованность активности сопровождалась более выраженными проблемами со злоупотреблением психоактивными веществами. В другой, со сниженной согласованностью в значительной части мозга, заметнее проявлялись симптомы посттравматического стрессового расстройства.

По мнению авторов, такие различия могут объяснить противоречия между прежними исследованиями: объединение пациентов с противоположными изменениями способно скрывать характерные особенности каждой группы. Однако выбирать лечение по этим измерениям пока нельзя. Следующая задача — установить более надёжные связи между симптомами, работой мозга и подходящими способами терапии.

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