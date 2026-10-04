В Эквадоре учёные выявили «тревожную» мини‑лягушку

На юге Эквадора нашли редкую амфибию с необычным окрасом — сообщили в Inabio

На юге Эквадора специалисты выявили новый вид миниатюрной амфибии. Об открытии информирует Национальный институт биоразнообразия страны Inabio, разместивший данные на своём ресурсе.

Главный факт — обнаруженные особи получили название Excidobates perplexus. Исследователи отмечают, что лягушки отличаются необычным окрасом и уязвимым положением, из‑за чего их уже называют «тревожными». Размер взрослых особей составляет от 15,1 до 18,3 миллиметра.

Два экземпляра поймали в дельте реки Пауте и севернее Кордильеры дель Кондор. Эквадор, где зарегистрировано 703 вида земноводных, уступает по этому показателю только Колумбии и Бразилии.

В институте уточнили, что новый вид относится к роду Excidobates — группе ядовитых лягушек, изученной не полностью. Пойманные особи выглядят по‑разному: у экземпляра из Кордильеры дель Кондор зелёная спина с жёлтыми пятнами, у второго — чёрный окрас с алыми узорами. Контраст внутри одной группы стал причиной выбора эпитета perplexus, который переводится как «тревожный» или «сбивающий с толку». Генетическая экспертиза подтвердила, что речь идёт об одном виде.

По данным Inabio, существованию Excidobates perplexus угрожают несколько факторов. Популяция обитает на территории крупных горнодобывающих концессий, где добывают медь, золото и молибден. Дополнительный риск создаёт спрос на чёрном рынке: этих лягушек приобретают как коллекционных животных.

Исследователи подчёркивают, что виду необходимы хорошо сохранившиеся лесные массивы. Деревья выше 15 метров обеспечивают амфибиям укрытия, без которых их выживание оказывается под угрозой.

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