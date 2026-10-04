В Перу ученые обнаружили новый вид ящериц в Андах

Ученые обнаружили новый вид ящериц в Перуанских Андах. Животное получило название Liolaemus archipensis, сообщило Музей естественной истории Университета Сан-Маркоса.

Новый вид нашли на высоте более 4,8 тысячи метров в южном регионе Арекипа. Размер взрослых особей составляет от шести до восьми сантиметров.

Окраска ящериц отличается в зависимости от пола. У самок на спине расположены пятна квадратной формы, а у самцов — косые пятна и белые чешуйки, которые помогают животным сливаться с каменистой местностью.

Liolaemus archipensis питается растениями и небольшими членистоногими, в том числе пауками, жуками, клопами и личинками насекомых. Исследование нового вида опубликовали в швейцарском научном журнале Diversity.

Читать дальше: Физики обнаружили новый тип магнитов с помощью света

В Эквадоре учёные выявили «тревожную» мини‑лягушку