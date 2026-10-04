Врач объяснил, действительно ли организм «запасает жир» с приходом осени

Человеческий организм и в самом деле откликается на перемены в продолжительности светового дня, температуре, режиме сна и уровне физической активности. Однако утверждать, будто осень сама по себе запускает накопление жировой ткани, нельзя. Об этом в беседе со «Здоровьем Mail» заявил врач-эндокринолог и диетолог Владимир Майоров.

Как пояснил специалист, жировая масса растет в тех случаях, когда поступление энергии превышает ее расход. Это не обязательно означает, что человек стал больше есть: возможно, снизилась двигательная активность, что, по его словам, является самой распространенной причиной.

Стоит учитывать и сокращение светового дня, сказывающееся на циркадных ритмах организма. Они участвуют в регуляции сна, секреции гормонов, пищевого поведения, чувствительности тканей к инсулину и энергетического обмена. Майоров уточнил, что рассогласованность между биологическими часами, временем сна, приемами пищи и освещением способна снижать чувствительность тканей к инсулину и менять регуляцию глюкозного обмена.

Эксперт подчеркнул, что не всякая прибавка в весе означает рост жировой массы. На показатель влияют объем жидкости в теле, содержание гликогена, употребление соли и углеводов, количество пищи в желудочно-кишечном тракте, менструальный цикл, физические нагрузки и другие факторы. Поэтому оценивать изменение массы тела следует на протяжении нескольких недель, а не по одной цифре.

Обратиться к врачу стоит, если произошло не обычное сезонное увеличение веса, а быстрое и продолжающееся нарастание массы, особенно при одновременном появлении отеков, одышки, резкого снижения переносимости нагрузок, выраженной слабости или других новых симптомов.

Ранее диетолог и специалист по метаболическому здоровью Флора Бейли рассказала, что осенью поддержать уровень энергии помогут продукты, богатые белком, клетчаткой и сложными углеводами.

Также диетологи назвали 5 овощей, которые стоит добавить в рацион этой осенью.

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