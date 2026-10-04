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Наука 1568

Врач перечислила главные причины падения зрения у детей

Врач заявила, что ранняя диагностика увеличивает шансы на восстановление зрения

Врач заявила, что ранняя диагностика увеличивает шансы на восстановление зрения
Сгенерировано нейросетью Qwen, Дарья Дейвальд

Амблиопию, или «ленивый глаз», не всегда удается вовремя распознать, однако именно ранняя диагностика дает ребенку шанс на полное восстановление зрения. Об этом KP.RU рассказала врач-офтальмолог, кандидат медицинских наук Елена Полунина.

Специалист пояснила, что амблиопия — это снижение зрения одного или обоих глаз, не связанное с органическим повреждением глаза.

«В раннем детстве мозг учится работать с информацией, которая поступает к нему в большей степени через зрение. Подобное активное развитие происходит примерно до 8 лет. Если в этот период один глаз передаёт мозгу менее четкое изображение, то мозг "запоминает" и в дальнейшем работает только с таким качеством картинки. После окончательного развития, после 13 лет, будет уже невозможно улучшить это качество», — объяснила она.

По словам Полуниной, самая частая причина амблиопии — дальнозоркость высоких степеней. Также ее могут вызывать астигматизм, причем чем он сильнее, тем выше вероятность развития патологии, а близорукость приводит к ней лишь тогда, когда она врожденная либо между глазами есть большая разница. Врач добавила, что амблиопия нередко сопутствует косоглазию.

Главная сложность, как отметила офтальмолог, в том, что дети часто не осознают проблему, поскольку никогда не видели иначе. Поэтому взрослым стоит обращать внимание на внешние признаки: ребенок щурится или прикрывает один глаз, наклоняет голову, чтобы рассмотреть предмет, один глаз смотрит немного в сторону, а игрушки, книгу или телефон держит слишком близко к лицу.

«Проверка зрения у детей должна проводиться минимум один раз в возрасте 3–5 лет, даже если жалоб нет. Чем раньше выявлена амблиопия, тем выше шанс на полное восстановление зрения», — уточнила Полунина.

Касаясь причин ухудшения зрения школьников, врач отметила, что телефон и компьютер действительно значимые факторы, но не единственные. Исследования показывают: близорукость связана не столько с самими зрительными нагрузками, сколько с тем, что дети, которые много учатся, слишком мало бывают на свежем воздухе днём. Солнечный свет стимулирует выработку дофамина в сетчатке, а этот нейромедиатор тормозит избыточный рост глазного яблока, приводящий к близорукости.

Кроме того, на зрение влияют неправильное освещение рабочего места, наследственность и питание: нехватка витаминов A, C, E, цинка, лютеина и омега-3 жирных кислот сказывается на состоянии сетчатки и тканей глаза. Полезны морковь, шпинат, брокколи, красный перец, черника, цитрусовые, рыба, яйца и орехи.

Для профилактики, как резюмировала Полунина, достаточно простых мер: гулять на свежем воздухе не меньше часа в день в светлое время, правильно организовать освещение рабочего места, делать перерывы при зрительной нагрузке каждые 20–30 минут, разнообразно питаться и разумно ограничивать гаджеты — суммарно 1–1,5 часа в день для школьника, без экранов за час до сна. Самое же важное — регулярные осмотры у офтальмолога, а при наследственной предрасположенности или уже выявленных проблемах — не реже раза в полгода.

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Автор:
РК Красный Яр