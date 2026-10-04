Врач перечислила главные причины падения зрения у детей

Амблиопию, или «ленивый глаз», не всегда удается вовремя распознать, однако именно ранняя диагностика дает ребенку шанс на полное восстановление зрения. Об этом KP.RU рассказала врач-офтальмолог, кандидат медицинских наук Елена Полунина.

Специалист пояснила, что амблиопия — это снижение зрения одного или обоих глаз, не связанное с органическим повреждением глаза.

«В раннем детстве мозг учится работать с информацией, которая поступает к нему в большей степени через зрение. Подобное активное развитие происходит примерно до 8 лет. Если в этот период один глаз передаёт мозгу менее четкое изображение, то мозг "запоминает" и в дальнейшем работает только с таким качеством картинки. После окончательного развития, после 13 лет, будет уже невозможно улучшить это качество», — объяснила она.

По словам Полуниной, самая частая причина амблиопии — дальнозоркость высоких степеней. Также ее могут вызывать астигматизм, причем чем он сильнее, тем выше вероятность развития патологии, а близорукость приводит к ней лишь тогда, когда она врожденная либо между глазами есть большая разница. Врач добавила, что амблиопия нередко сопутствует косоглазию.

Главная сложность, как отметила офтальмолог, в том, что дети часто не осознают проблему, поскольку никогда не видели иначе. Поэтому взрослым стоит обращать внимание на внешние признаки: ребенок щурится или прикрывает один глаз, наклоняет голову, чтобы рассмотреть предмет, один глаз смотрит немного в сторону, а игрушки, книгу или телефон держит слишком близко к лицу.

«Проверка зрения у детей должна проводиться минимум один раз в возрасте 3–5 лет, даже если жалоб нет. Чем раньше выявлена амблиопия, тем выше шанс на полное восстановление зрения», — уточнила Полунина.

Касаясь причин ухудшения зрения школьников, врач отметила, что телефон и компьютер действительно значимые факторы, но не единственные. Исследования показывают: близорукость связана не столько с самими зрительными нагрузками, сколько с тем, что дети, которые много учатся, слишком мало бывают на свежем воздухе днём. Солнечный свет стимулирует выработку дофамина в сетчатке, а этот нейромедиатор тормозит избыточный рост глазного яблока, приводящий к близорукости.

Кроме того, на зрение влияют неправильное освещение рабочего места, наследственность и питание: нехватка витаминов A, C, E, цинка, лютеина и омега-3 жирных кислот сказывается на состоянии сетчатки и тканей глаза. Полезны морковь, шпинат, брокколи, красный перец, черника, цитрусовые, рыба, яйца и орехи.

Для профилактики, как резюмировала Полунина, достаточно простых мер: гулять на свежем воздухе не меньше часа в день в светлое время, правильно организовать освещение рабочего места, делать перерывы при зрительной нагрузке каждые 20–30 минут, разнообразно питаться и разумно ограничивать гаджеты — суммарно 1–1,5 часа в день для школьника, без экранов за час до сна. Самое же важное — регулярные осмотры у офтальмолога, а при наследственной предрасположенности или уже выявленных проблемах — не реже раза в полгода.

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