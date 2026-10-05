Древние черепа рассказали о принесении в жертву слуг египетских фараонов

Трещины в черепах указывают на то, что слуги древних египетских царей приносились в жертву. Исследование останков, взятых с королевского кладбища в Умм-эль-Каабе, подтверждает теорию ранних египтологов.

Согласно исследованиям, которые выявили трещины в нескольких древних черепах, придворные чиновники и ремесленники, служившие ранним египетским царям, возможно, были принесены в жертву после смерти своего правителя, пишет The Guardian.

На царском кладбище Умм-эль-Кааб близ Абидоса находятся гробницы и ограды правителей Первой династии Египта, которые датируются 3000 годом до нашей эры. На этом месте были похоронены не только члены королевской семьи: вокруг этих сооружений находятся могилы, которые, как полагают, принадлежат людям, связанным с королевским двором, включая дам, хранителей печатей, инспекторов и ремесленников.

В статье, опубликованной в журнале Frontiers in Environmental Archaeology, доктор Розелин Кэмпбелл, автор исследования из Университета Пёрдью в США, отмечает: “В то время как у Ага, первого правителя Первой династии, по-видимому, было всего несколько дополнительных захоронений, у его преемников были сотни дополнительных могил вокруг их гробниц и ограждений”.

Могилы слуг были раскопаны в 1920-х годах английским египтологом Флиндерсом Петри, который считал их примером человеческих жертвоприношений - с этим мнением согласились некоторые более поздние эксперты. Но, отмечает The Guardian, была одна загвоздка: Петри не обнаружил на останках никаких следов травм. Хотя он предположил, что эти люди, возможно, были похоронены заживо, другие предположили, что вассалы умерли естественной смертью и позже были перезахоронены в Абидосе, когда умер их правитель.

Кэмпбелл повторно изучила черепа 46 вассалов, извлеченных из могил, окружающих погребальные сооружения трех разных царских особ – фараона Джера, царя Джета и царицы Мернейт – из коллекции Дакворта в Кембриджском университете.

“Вопрос о том, практиковалось ли в Египте жертвоприношение слуг, обсуждается уже более ста лет, но это первое исследование, в ходе которого были изучены человеческие останки из самих гробниц”, - рассказала Кэмпбелл The Guardian. Кэмпбелл сообщает, что на 18 черепах были обнаружены признаки потенциально смертельных травм, таких как переломы и – в одном случае – рубящая травма глаза.

Кэмпбелл полагает, что Петри, возможно, видел переломы черепа, но не понимал, что это были травмы, полученные примерно в момент смерти, а не возникшие в результате более поздних повреждений. Она добавляет, что трещины вряд ли были нанесены булавой – оружием, которое часто изображалось в древнеегипетском искусстве как оружие, которым царь-победитель поражал своих врагов. Скорее всего, они были нанесены плоскими широкими предметами, сделанными из дерева или оленьего рога.

“Что касается черепов без повреждений, мы не можем быть уверены, что они были принесены в жертву. Вполне возможно, что некоторые из слуг были принесены в жертву, в то время как другие - нет, - сказала она. - При таком небольшом размере выборки из числа первоначальных захоронений мы просто не можем увидеть в полной мере эти погребальные ритуалы и не можем быть уверены, что эта выборка действительно репрезентативна для всех хранителей”.

Кэмпбелл отмечает, что количество вспомогательных захоронений быстро сокращалось и, по-видимому, исчезло с началом правления Второй династии.

Салима Икрам, профессор Американского университета в Каире, сказала, что, хотя идея жертвоприношения останков не была абсолютно новой, “эта статья - один из немногих случаев, когда для оценки этих останков используются строгие современные методологии”.