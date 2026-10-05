Древняя ДНК из Денисовой пещеры помогла выявить неизвестное животное

Учёные обнаружили свидетельства существования неизвестного ранее вида яков, жившего на юге Сибири во время ледниковой эпохи. Следы древнего животного нашли в Денисовой пещере на Алтае и на нескольких археологических памятниках Алтая и Саян. Об открытии сообщила пресс-служба Стокгольмского университета.

Исследователи изучили небольшие фрагменты костей, происхождение которых первоначально установить не удалось. Из образцов выделили древнюю ДНК и расшифровали часть митохондриального генома. Она оказалась близка к генетическим последовательностям современных яков, но имела заметные отличия. На основании этих данных учёные предположили, что обнаружили неизвестную прежде разновидность, которую назвали «як икс».

По словам профессора Стокгольмского университета Лава Далена, первоначальная находка в Денисовой пещере побудила команду проверить другие костные останки неясного происхождения. В итоге на разных стоянках юга Сибири исследователи выявили ещё около двух десятков образцов этого животного и смогли полностью расшифровать их геномы.

Авторы работы отмечают, что открытие дополняет представления о природе региона в ледниковую эпоху. Алтай, по их оценке, был местом обитания разнообразных видов млекопитающих.

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