Экспертов встревожило распространение рака кишечника среди молодёжи

С 1990-х по 2019 год заболеваемость раком среди британцев 25–49 лет выросла на 24 процента, и Великобритания — одна из стран с самыми высокими показателями раннего рака кишечника. Новое исследование попытается выяснить, какие изменения в питании, образе жизни и окружающей среде стоят за этой тенденцией. Исследователь Сара Берри поясняет: «Всего за несколько поколений наш образ жизни кардинально изменился, но мы не знаем, какие из этих изменений повышают риск».

Эксперты ищут четверть миллиона человек, которые могли бы принять участие в новом исследовании, направленном на выяснение причин роста случаев рака кишечника среди молодых людей. Когда-то рак кишечника был заболеванием, которое в основном встречалось у пожилых людей, но, как показывают цифры, число случаев растёт среди взрослых в возрасте до 50 лет. Эксперты заявили, что сейчас ранним раком кишечника страдает «существенно» больше людей во всём мире с 1990 года.

В ходе исследования за людьми будут следить в течение определённого периода времени, анализируя факторы питания и образа жизни. Участники заполнят анкеты о своём рационе питания, образе жизни, окружающей среде, состоянии здоровья и других факторах, а исследователи попросят связать их информацию с электронными медицинскими картами, чтобы можно было отслеживать случаи рака. Небольшой группе будет предложено вести более подробные дневники питания и сдавать образцы крови и кала.

«Всего за несколько поколений наш образ жизни, рацион питания и окружающая среда кардинально изменились, — сообщает главный исследователь исследования Сара Берри. — Но мы не знаем, какие из этих изменений повышают риск развития рака кишечника у людей, а какие могут помочь снизить его. Нам срочно нужны масштабные долгосрочные данные, чтобы выявить истинные причины раннего развития рака кишечника».

Данные Cancer Research UK показывают, что ежегодно в Великобритании регистрируется около 48 200 новых случаев рака кишечника, в том числе около 2900 — у людей в возрасте от 25 до 49 лет. Благотворительная организация сообщила, что с начала 1990-х по 2019 год общий уровень заболеваемости раком среди людей в возрасте от 25 до 49 лет в Великобритании вырос на 24 процента.

Научный сотрудник Королевского колледжа Лондона Розиред-Браунсон Смит пояснила: «Хотя показатели раннего рака кишечника растут, он остаётся относительно редким заболеванием, а это значит, что нам нужно, чтобы в исследованиях приняли участие большие группы людей, которые помогут нам понять, почему мы наблюдаем эту тревожную тенденцию. В то же время наша пищевая среда становится всё более сложной, и это означает, что нам необходимо более детально подходить к рациону питания. В Великобритании около 60 процентов потребляемых калорий приходится на продукты с высокой степенью переработки, но не все они одинаковы: они могут существенно отличаться по своим ингредиентам, способам обработки и питательному составу даже в пределах одной и той же категории продуктов».

Смит напомнила, что они впервые собирают подробную информацию о продуктах питания на уровне брендов, чтобы лучше понять, какие продукты и особенности питания могут быть связаны с развитием рака кишечника на ранней стадии.

«Объединив подробную информацию о рационе питания с долгосрочными данными о состоянии здоровья, мы надеемся, что исследование поможет нам лучше понять сложную взаимосвязь между тем, что мы едим, и риском развития заболеваний», — заключает исследователь.