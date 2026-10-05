Нобелевскую премию по медицине дали за открытия о формировании мозгом воспоминаний

В понедельник, 5 октября, началась традиционная Нобелевская неделя. И, как повелось, она открывается с присуждения награды в сфере медицины и физиологии. Нобелевская ассамблея Каролинского института приняла решение присудить премию по физиологии и медицине за 2026 год трем ученым – Карлу Дайссероту, Петеру Хегеманну и Георгу Нагелю “за их открытия, касающиеся ионных каналов, управляемых светом, и оптогенетики”.

Понять, как мозг формирует воспоминания, чувства и поведение, уже давно было мечтой исследователей, говорится на сайте Нобелевской премии. Карл Дайссерот, Петер Хегеманн и Георг Нагель были удостоены Нобелевской премии по физиологии и медицине за 2026 год за открытия, ведущие к оптогенетике, которая позволяет включать или выключать активность отдельных нервных клеток в живом мозге. В настоящее время этот метод используется в лабораториях по всему миру для раскрытия тайн мозга.

Петер Хегеманн и Георг Нагель обнаружили в одноклеточных водорослях замечательный белок каналородопсин. Карл Дайссерот превратил этот белок в светоуправляемый переключатель для нервных клеток. Лауреаты заложили фундамент новой эры в неврологии.

То, как мозг управляет чувствами, поведением и функциями организма, долгое время оставалось загадкой. В ХХ веке, исследователи начали изучать, какие области мозга влияют на какие функции, но использованные методы не позволили им доказать причинно-следственную связь. Разработанное ими изображение мозга было похоже на карту-набросок, полную вопросительных знаков и неизвестных. Теперь все это меняется.

“Оптогенетика предоставляет возможности для картирования мозга таким образом, о котором мы когда-то могли только мечтать”, - говорит Пер Свеннингссон, председатель Нобелевского комитета по физиологии и медицинею

Все началось с любопытства Петера Хегеманна. Он удивился тому, как хламидомонада, одноклеточная водоросль, способна двигаться к источнику света. В начале 2000-х годов он и Георг Нагель открыли каналородопсин, белок водорослей с уникальными свойствами, обнаруженный на поверхности клетки. Когда белок освещается синим светом, в нем открывается канал. Затем заряженные ионы поступают в клетку, создавая электрический импульс. Они обнаружили, что независимо от того, в какую клетку они помещали белок, эти клетки становились чувствительными к свету.

Карл Дайссерот ввел ген канального родопсина в нервные клетки крыс. Освещая клетки синим светом, он смог активировать нервный сигнал. Он опубликовал это открытие в 2005 году. Два года спустя он заставил работать управляемый светом переключатель нервных клеток в мозге живых мышей. Этот метод управления нервными сигналами с помощью света теперь называется оптогенетикой, и он быстро приобрел глобальное значение. Используя оптогенетику, исследователи смогли выявить нейронные цепи, управляющие специфическими воспоминаниями, чувствами и поведением, имеющими отношение к неврологическим и психические расстройства. В клинической медицине исследователи используют этот метод в попытках восстановить зрение у людей с нарушениями зрения.

Оптогенетика коренным образом изменила наше представление о мозге. Каждый день приносит новые открытия, помогающие разгадать одну из величайших тайн человечества: как работает наш невероятный мозг.

Традиционно в прессе и специализирующихся на науке интернет-ресурсах высказывались прогнозы, кто же станет лауреатом самой престижной премии. Агентство AFP отмечало, к примеру, в преддверии присуждения Нобелевской премии по медицине что исследования гормонов, регулирующих аппетит, у всех на слуху.

В частности, высказывались прогнозы, что награда может быть присуждена за исследования, которые проложат путь к созданию препаратов для снижения веса. Об этом сообщили AFP наблюдатели за Нобелевской премией. Это может включать в себя исследование микробиома, открытие гормонов лептина и грелина, регулирующих чувство сытости и голода, а также исследование гормона, выделяемого кишечником после еды и сигнализирующего о насыщении, называемого "глюкагоноподобным пептидом 1" (GLP-1), который имитируют такие препараты, как Ozempic.

"Нобелевская премия, присуждаемая за любую из этих работ, вполне вероятна", - отмечает Дэвид Пендлбери, руководитель аналитической компании Clarivate, которая предсказывает потенциальных нобелевских лауреатов на основе количества цитирований их работ.

"Я бы поставил GLP-1 на первое место в списке только из-за его огромного клинического воздействия во всем мире", - сказал он.

Многие ученые внесли значительный вклад в эту область, хотя трое из них, регулярно выдвигаемых на Нобелевскую премию, - канадский эндокринолог Даниэль Друкер, датский врач Йенс Юл Холст и американский химик югославского происхождения Светлана Мойсова.

По словам Анники Остман, научного репортера шведской общественной телекомпании SR, если бы Нобелевский комитет пошел в другом направлении, то могли бы получить одобрение исследования стволовых клеток в области регенерации кожи и заживления ран, а американский клеточный биолог Элейн Фукс и ее британская коллега Фиона Уотт признаны лидерами в этой области.

Честь также может быть оказана новому методу визуализации, называемому оптической когерентной томографией, отмечает AFP. Неинвазивный метод использует отраженный свет для создания изображений биологических тканей в поперечном сечении с высоким разрешением, в частности сетчатки и зрительного нерва, что позволяет врачам выявлять заболевания и контролировать их.

Еще одна область, которая, достойна Нобелевской награды, - это рецепторы адгезии в иммунной системе, выявленные американским иммунологом Тимоти Спрингером. Эти рецепторы являются молекулярными захватчиками иммунных клеток, которые помогают им прикрепляться к кровеносным сосудам, проникать в ткани и поражать инфекции. Они имеют решающее значение для управления иммунной защитой организма и являются объектами исследований в области лечения ряда воспалительных и аутоиммунных заболеваний.

Также могут быть отмечены исследования в области рака молочной железы или секвенирования ДНК, которые помогли бороться с коронавирусом.

«Нобелиатов» по медицине и физиологии определяет состоящая из пятидесяти профессоров Нобелевская ассамблея Каролинского университета в шведской столице. Каждый год Нобелевский комитет рассылает запрос на номинацию широкому научному сообществу. Ассамблея Каролинского университета выбирает номинантов для выдвижения от 1 до 3 человек, сделавших важное открытие в физиологии или медицине (при этом никакой ученый не может номинировать сам себя, зато члены научных сообществ, деканы медицинских школ, лауреаты Нобелевской премии и другие деятели науки, получившие запрос от ассамблеи, могут выдвинуть кандидатуру для награждения).

Номинации на Нобелевские премии сохраняются в секрете в