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Наука 1838

Нобелевскую премию по медицине дали за открытия о создании мозгом воспоминаний

Традиционная Нобелевская неделя открылась с присуждения награды в сфере медицины и физиологии. Премию по физиологии и медицине за 2026 год присудили Карлу Дайссероту, Петеру Хегеманну и Георгу Нагелю “за их открытия, касающиеся ионных каналов, управляемых светом, и оптогенетики”.

Нобелевскую премию по медицине дали за открытия о создании мозгом воспоминаний
Фото: Pontus Lundahl/Keystone Press Agency/Global Look Press

 Их открытия стали прорывом в оптогенетике, которая позволяет включать или выключать активность отдельных нервных клеток в живом мозге. В настоящее время этот метод используется в лабораториях по всему миру для раскрытия тайн мозга. Петер Хегеманн и Георг Нагель обнаружили в одноклеточных водорослях замечательный белок каналородопсин, а Карл Дайссерот превратил этот белок в светоуправляемый переключатель для нервных клеток. Лауреаты заложили фундамент новой эры в неврологии. За период с 1901-го по 2025 год Нобелевская премия в области физиологии и медицины присуждалась 116 раз – и приблизительно в трети случаев награду присуждали только одному лауреату. И приблизительно по трети пришлось на случаи, когда награждали двух и трех ученых. Всего же за этот период медицинско-физиологического «Нобеля» присудили 232 ученым.

 

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