Нобелевскую премию по медицине дали за открытия о создании мозгом воспоминаний

Их открытия стали прорывом в оптогенетике, которая позволяет включать или выключать активность отдельных нервных клеток в живом мозге. В настоящее время этот метод используется в лабораториях по всему миру для раскрытия тайн мозга. Петер Хегеманн и Георг Нагель обнаружили в одноклеточных водорослях замечательный белок каналородопсин, а Карл Дайссерот превратил этот белок в светоуправляемый переключатель для нервных клеток. Лауреаты заложили фундамент новой эры в неврологии. За период с 1901-го по 2025 год Нобелевская премия в области физиологии и медицины присуждалась 116 раз – и приблизительно в трети случаев награду присуждали только одному лауреату. И приблизительно по трети пришлось на случаи, когда награждали двух и трех ученых. Всего же за этот период медицинско-физиологического «Нобеля» присудили 232 ученым.